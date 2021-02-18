Бийск: Выход есть: жители Треста говорят «спасибо» за убранный снег и проход к магазину • 18.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Бийск: Выход есть: жители Треста говорят «спасибо» за убранный снег и проход к магазину

Фев 18, 2021
ГОРНЯК22 18.02.2021

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Кадры ночной уборки снега в районе новостроек на Тресте опубликовали в соцсетях города.

Фотографии разместил в группе «Инцидент Бийск» житель Треста. Сообщение это примечательно уже тем, что в отличие от множества других оно опубликовано с благодарностью к дорожным службам, а именно – водителю трактора.

– Хотелось бы выразить благодарность водителю трактора, чистящего улицу Ломоносова вчера вечером. После просьбы и указания места расчистки, он пробил проход для спуска с тротуара к магазину. Хотелось бы отметить, что после ремонта дороги в этом месте есть предусмотренное ответвление для пешеходного перехода, но ни знака, ни разметки за эти два года так и не установлено.

Выход есть: жители Треста говорят «спасибо» за убранный снег и проход к магазину1 

— Ломоносова — интересная улица, такое ощущение, что она идёт до переулка Можайского после него и снег не вывозят, и освещения нет, и тротуары не чистят совсем, — пишут жители района.

Под постом с благодарностью, администрация Бийска разместила свой ответ на небольшие претензии, сообщив, что ввиду малого транспортного трафика снег с улицы Ломоносова действительно не вывозили.

– Сам участок от Можайского до Фрунзе чистят постоянно, как и тротуары. На данный момент они вычищены вплоть до асфальта. Монтаж освещения планируется на этот год.

При этом, городская администрация опровергла предположения выражающего благодарность человека об «ответвлении для пешеходного перехода» на данном участке.

– Пешеходного перехода там нет. Они оборудованы на перекрестках Ломоносова-Пугачева, Ломоносова-Можайского.

Бийский рабочий

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