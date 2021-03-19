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Алтайский край

Бийск: Выгодная сделка: бийчанин взял в кредит полмиллиона и перевел их мошенникам

Мар 19, 2021
ГОРНЯК22 20.03.2021

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36-летний мужчина перевел мошенникам полмиллиона рублей, взятых в кредит.

Вчера в дежурную часть полиции Бийска поступил звонок от 36-летнего жителя. Он рассказал правоохранителям, что неизвестные путем злоупотребления доверием похитили у него 500 000 рублей. Причем действовали аферисты по схеме «Звонок из банка», про которую слышали практически все.

Позвонил мужчина, представился сотрудником финансовой организации и сообщил, что преступники пытаются взять на его имя кредит. Для предотвращения операции необходимо самому оформить займ и перевести его на безопасные номера. Бийчанин послушно выполнил все операции и тем самым лишился полумиллиона рублей.

— Полицейские напоминают: не стоит вступать в диалог с неизвестными, если речь идет о финансовых операциях. Безопаснее положить трубку и самому перезвонить на горячую линию или написать в приложении банка. При том, что работа по профилактике мошенничества ведется постоянно, за прошедшую неделю бийчане перевели аферистам больше двух миллионов рублей, — говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Бийское». 

Кроме того, там  сообщили, что с 12 по 14 марта пять жителей Бийска поверили аферистам и, благодаря своей наивности, пополнили их счета на 596 246 рублей. За один день 16 марта три жителя города перевели злоумышленникам деньги. Общий доход мошенников составил 361 173 рублей. И за все это время лишь одна гражданка сообщила о попытке обмана.

Выгодная сделка: бийчанин взял в кредит полмиллиона и перевел их мошенникам1

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Бийский рабочий

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