Бийск: Выбросить хлам из дома: почему весной полезно сжигать мусор

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Весна — время перемен и возрождения природы, и с этим временем года связано множество поверий и ритуалов.

Одним из главных считается избавление от грязи и хлама, которые не просто засоряет помещения, но и мешает привлечению в жизнь позитивных перемен.

В прежние времена весной повсеместно разжигали костры, которые предназначались не только для привлечения весны и солнечного тепла, но и для сжигания накопившегося за зиму хлама.

В прежние времена постелью служили матрасы, набитые соломой, которые к концу зимы приходили в негодность. В них могли завестись насекомые, плесень или же постель оставалась после тяжелобольных людей. Каждую весну их утилизировали, предавая огню, чтобы предотвратить распространение эпидемий и нашествие вредителей.

Вторая причина предания огню старых вещей — обновление энергетики и очищение от негатива. Наши предки знали, что удача бок о бок живет с неприятностями, и в мире существуют люди, способные причинить зло. Старые вещи накапливают энергетику, которая может быть отрицательной из-за наложенной порчи или сглаза. От них и избавлялись с помощью очищающего огня, в который добавляли соль. От костра зажигали полынные веточки, чтобы окурить дома и изгнать из них притаившуюся нечисть.

Весна — время обновления, когда начинается новый астрономический год и жизненный цикл. К этому времени готовятся заранее, вычищают дома от залежей мусора и обязательно выкидывают все то, что пришло в негодность. Такой ритуал помогает избавить дом и жизнь от любого негатива и впустить позитивные перемены.

Выбрасывать мусор весной важно и для того, чтобы не было застоя. Известно, что чем больше грязи в доме, тем сложнее привлечь в жизнь позитивную энергетику и материальное благополучие. Тем, кто взял за правило каждую весну убирать из дома все, что устарело и не имеет никакого практического значения, не грозят бедность и неприятности.

Бийский рабочий