Бийск: Выбирая лучшее с Алтая: компания «Алтай-Селигор» отмечает свое 30-летие

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С 2017 года компания включена в список «Золотые бренды Алтая»

В 1991 году в Бийске был основан цех по производству бальзамов на основе природного алтайского сырья и продуктов пантового оленеводства.

Начиналось все с трех наименований бальзамов с довольно простым составом. Первые годы предприятия были достаточно сложными – рынок биологически активных добавок только начинал формироваться; специалистов, технологов по производству взращивали сами; ежедневно велась борьба за получение продукта с максимальной пользой для здоровья человека.

Название предприятия родилось легко и органично: «Алтай» – место, где мы находимся; «Селигор» – от латинского слова «seligor» – «выбирать», что означает основную задачу производства: использовать только лучшее, тщательно отбирая ингредиенты.

С ростом предприятия расширялся ассортимент, знания нашей группы технологов становились глубже, что позволило приступить к выпуску новых продуктов. К бальзамам присоединилось детское драже с пантогематогеном – гордость предприятия, полезная сладость! Потом появились чаи в фильтр-пакетах, и настоящим прорывом был запуск линии по производству масел холодного отжима.

На сегодняшний день в линейке компании более 200 наименований продуктов для здоровья и правильного питания. Продукция производится практически полностью из местного сырья, компания сотрудничает и поддерживает алтайских заготовителей. Ассортимент постепенно растет, неизменным остается только качество и польза каждого продукта.

Качество продукции под торговой маркой «Алтай-Селигор» подтверждено множеством медалей и дипломами с престижных выставок.

Каждый новый продукт – это новые рабочие места. Компания дорожит каждым сотрудником и даже в период пандемии сохранила весь коллектив. «Алтай-Селигор» – это большая семья, и, как каждый пальчик на руке, все дороги. Замечательные люди, внимательные, образованные, открытые друг к другу. Все стремятся на работу, так как знают: сегодня, завтра и на следующий день они будут производить продукцию на благо людей, для их здоровья и долголетия.

Здесь уверены, что нужно уметь выбирать лучшее из того, что растет на нашей земле, и подавать это в правильной форме. Сочетание природных компонентов Алтая и инновационных технологий позволяет создавать продукт, который будет доступен современному потребителю в магазине или аптеке возле дома или же в популярном сервисе онлайн-доставки.

30 лет – это длинная дорога, на которой иногда бывают ухабы, а иногда чистое ровное полотно дает возможность разогнаться.

Сейчас «Алтай-Селигор» вырос в большую компанию и абсолютно узнаваем на рынке. География продаж постоянно расширяется, а ассортимент компании представлен во многих регионах – от Сахалина до Калининграда, в странах ближнего и дальнего зарубежья. Работают четыре производственных цеха, открыта собственная лаборатория.

– С нашей продукцией забота о своем здоровье и долголетии становится частью привычной жизни, чтобы вы каждый день чувствовали, что можете больше, чем вчера, – говорят в компании.

30 лет – это уже далеко не начало. Это опыт, знания и глубокий взгляд в будущее.

Бийский рабочий