Бийск: Введенье: что можно и нельзя делать по народным приметам 4 декабря
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В этот день православная церковь празднует великий двунадесятый праздник — Введение во храм Пресвятой Богородицы
Праздник Введения установился еще на заре христианства. В православии он получил широкое распространение в 9 веке. Русский народ сократил полное название церковного праздника до первого слова — Введение, — ассоциируя его не столько с Богородицей, сколько с понятием начала — в данном случае начала настоящей зимы. «Введенье пришло — зиму привело», — говорили люди.
День считается хорошим для сделок, продажи или обмена. Вечером семьи проводили вместе за скромным ужином, в котором должна быть рыба, чтобы в доме поселилось спокойствие и гармония, и выпечка, чтобы в семье был достаток.
Верили, что 4 декабря по улицам проезжает сама Зима — в белоснежной шубе, на тройке лошадей. Своим дыханием она морозит воздух, рисует снежные узоры на окнах. Мороз и солнце в этот день считались хорошим знаком: это означало хороший урожай хлеба следующим летом. «Сильная зима — готовь закрома», — так говорили по этому поводу. Если же погода выдавалась пасмурной и теплой — на плодородный год не надеялись.
По Введенью судили и о предстоящей погоде — особенно той, которая ожидалась на приближающиеся праздники. Согласно приметам, если этот день окажется морозным, то и все рождественские дни будут холодными.
Что нельзя делать в день Введения в храм Пресвятой Богородицы
- заключать церковный брак
- шить
- убирать
- стирать
- обижаться, злиться, осуждать кого-то
- давать взаймы.
Народные приметы на 4 декабря
- Введение пришло — зиму на Русь завело.
- Если первый снег пошел до Введенья, значит он быстро растает, а если после него, то будет лежать до самой весны.
- Если 4 декабря холодно, то зима будет морозной и снежной.
- Если мороз и солнце, значит урожай хлеба в следующем году будет хорошим.
- Если ударил мороз, значит лето будет жарким.
- Каким выдалось Введенье, такая погода будет и на Рождество.
- Введение накладывает на воду ледение.
- Если церковные колокола звучат звонко и их слышно далеко – это к морозу, а если звук глухой – к снегопаду.
Введение во Храм Пресвятой Богородицы: что можно и нельзя делать 4 декабря
07:09, 03.12.2021 1713