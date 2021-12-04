Бийск: Введенье: что можно и нельзя делать по народным приметам 4 декабря

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В этот день православная церковь празднует великий двунадесятый праздник — Введение во храм Пресвятой Богородицы

Праздник Введения установился еще на заре христианства. В православии он получил широкое распространение в 9 веке. Русский народ сократил полное название церковного праздника до первого слова — Введение, — ассоциируя его не столько с Богородицей, сколько с понятием начала — в данном случае начала настоящей зимы. «Введенье пришло — зиму привело», — говорили люди.

День считается хорошим для сделок, продажи или обмена. Вечером семьи проводили вместе за скромным ужином, в котором должна быть рыба, чтобы в доме поселилось спокойствие и гармония, и выпечка, чтобы в семье был достаток.

Верили, что 4 декабря по улицам проезжает сама Зима — в белоснежной шубе, на тройке лошадей. Своим дыханием она морозит воздух, рисует снежные узоры на окнах. Мороз и солнце в этот день считались хорошим знаком: это означало хороший урожай хлеба следующим летом. «Сильная зима — готовь закрома», — так говорили по этому поводу. Если же погода выдавалась пасмурной и теплой — на плодородный год не надеялись.

По Введенью судили и о предстоящей погоде — особенно той, которая ожидалась на приближающиеся праздники. Согласно приметам, если этот день окажется морозным, то и все рождественские дни будут холодными.

Что нельзя делать в день Введения в храм Пресвятой Богородицы

заключать церковный брак

шить

убирать

стирать

обижаться, злиться, осуждать кого-то

давать взаймы.

Народные приметы на 4 декабря

Введение пришло — зиму на Русь завело.

Если первый снег пошел до Введенья, значит он быстро растает, а если после него, то будет лежать до самой весны.

Если 4 декабря холодно, то зима будет морозной и снежной.

Если мороз и солнце, значит урожай хлеба в следующем году будет хорошим.

Если ударил мороз, значит лето будет жарким.

Каким выдалось Введенье, такая погода будет и на Рождество.

Введение накладывает на воду ледение.

Если церковные колокола звучат звонко и их слышно далеко – это к морозу, а если звук глухой – к снегопаду.

Введение во Храм Пресвятой Богородицы: что можно и нельзя делать 4 декабря

07:09, 03.12.2021 1713

Бийский рабочий