Бийск: Введут ли локдаун в регионах: коротко о ситуации с COVID на 22 октября
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Валентина Матвиенко исключила необходимость вводить локдаун по всей России.
- Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не видит необходимости в общефедеральном локдауне. По ее словам, это будет огромным ударом по экономике, это будет психологическим ударом по гражданам, сообщает РИА Новости.
- В России за сутки выявили 36 339 заразившихся коронавирусом.
- В России третий день подряд обновился рекорд суточной смертности от COVID. За последние 24 часа в стране зафиксировали 1036 летальных исходов из-за последствий коронавируса.
- Роспотребнадзор призвал россиян во время нерабочих дней сидеть дома. В период нерабочих дней, которые продлятся с 28 октября (в Москве и области) и с 30 октября (в регионах) по 7 ноября, рекомендуется оставаться дома и не планировать поездки.
- На время нерабочей недели в Москве решили остановить работу всех предприятий и организаций, за исключением некоторых из них.
- В Севастополе во время нерабочей недели закроют кино и спортзалы, а общепиту разрешили работать только навынос.
- Владимир Путин после объявления о нерабочих днях в России продолжит работать по видеосвязи, пока очных мероприятий не запланировано, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
- В Приамурье не могут расширить число коек для больных коронавирсом из-за нехватки медицинского персонала.
В российских школах с 30 октября по 7 ноября объявят каникулы
17:31, 21.10.2021 547