Бийск: Встретим весну вместе: большой выбор демисезонной одежды предлагает «Ермак» • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

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День стремительно увеличивается, солнце становится ярче, а синоптики больше не обещают леденящей стужи.

И многие начинают задумываться о том, с каким настроением встретить весну. Проверенные рецепты позитива и красоты предлагает бийчанам магазин верхней одежды «Ермак».

Нет весенней депрессии!

Весна. У большинства из нас это время года ассоциируется с обновлением. Мы приводим в порядок мысли, чувства, и почему-то именно весной нам очень хочется сменить имидж. Решить все эти вопросы можно одним единственным действием – походом в магазин «Ермак». Кроме огромного выбора демисезонной верхней одежды и ветровок покупателей будет ждать сюрприз в виде скидок от 10 до 50 %.*

И прежде чем отправиться за покупками, проведем небольшой ликбез на тему, как избежать весенней депрессии. Итак, почувствовать свою индивидуальность и пробудить не только хорошее настроение, но и поток креативных идей, безусловно, помогут яркие тона. Психологи в один голос уверяют, что одежда играет огромную, если не главную, роль в настроении и самооценке.

Специалисты магазина верхней одежды «Ермак» советуют корректировать плохое настроение цветом:

красный и желтый взбодрят, развеселят и придадут вашему образу игривости;

оранжевая одежда помогает быть бодрыми целый день;

зеленый цвет успокоит и придаст уверенности в себе;

классический черный традиционно придает элегантности.

Эксперименты со своим образом в «Ермаке» всегда интересны и завершаются успехом. Главное – не бояться и внутренне быть готовыми к новому отражению в зеркале.

Выбери ту, что повеселее!

– Даже не знаю на чем остановиться! – девушка у зеркала в торговом зале «Ермака» примеряет уже четвертую модель демисезонных курток. – Одна круче другой. Не могу определиться, какой из образов выбрать.

– А ты выбери, что повеселее, – дает совет девушке взрослая женщина, вглядывающаяся в свое отражение в соседнем зеркале. – Вот мне уже сложнее. И хочется поярче быть, а солидность куда девать? – машет рукой. – Ах, была не была! Это же мое настроение! Вот я его себе и создам, – и выбирает алую куртку.

Женщины быстро находят общий язык. В итоге с покупками ушли обе, крайне довольные. Так как нашли, что искали: настроение, образ и предвкушение теплых денечков, когда смогут явиться знакомым в обновках.

В тренде – яркие куртки

Кстати, в новом весеннем сезоне по-прежнему будут актуальны куртки и ветровки с фолк-элементами. То есть отделка капюшонов и рукавов тканями с цветочной набивкой. К такой верхней одежде идеально подойдут павловопосадские платки и шали. Оригинально выглядят куртки из шелковистых тканей с принтами в виде перьев жар-птицы. Набирают популярность вышивки на верхней одежде. Пикантным нюансом на куртке или ветровке станет аппликация или иной контрастный элемент декора.

Хорошая новость для любителей так называемого свободного уличного стиля. Бомбер не сдает позиций и остается универсальным и незаменимым в городской суете. Несмотря на то, что изначально куртка предназначалась исключительно для мужчин-авиаторов, современные дизайнеры полностью разбивают общепринятые стереотипы. На женщине бомбер не только стильно смотрится, но и не лишает свою обладательницу женственности.

По-прежнему в тренде стиль оверсайз – укороченные и удлиненные модели. До пика популярности поднялись винтажные модели, для которых характерна потертость материала.

А на самое начало весны, когда еще по утрам хозяйничает легкий морозец, как никогда кстати придется куртка из денима с меховой подстежкой. Смотрится такая модель выразительно и стильно, к тому же позволяет комбинировать с элементами и тканями и создавать тем самым разнообразные образы.

Вот мы и выяснили, что самой универсальной и незаменимой межсезонной вещью женского гардероба является именно курточка. И грядущий сезон вместе с магазином верхней одежды «Ермак» порадует бийчанок не только большим количеством практичных и универсальных моделей, но и разнообразными стилистическими решениями, нетривиальными фасонами, уникальными принтами, современными материалами и тканями. А несомненным хитом станут комбинированные куртки, в которых сочетается несколько материалов и стилей.

Стань неповторимой

– Мы не завозим в наш магазин модели большими партиями. Главное для нас – разнообразие для выбора покупателей, – рассказывает специалист магазина «Ермак» Ирина Точилова. – И потому у каждого покупателя есть шанс не встретить своего «двойника» в транспорте или на улице. Мы прекрасно понимаем, что для женщины значит неповторимость.

Еще одна особенность магазина «Ермак» – привлекательная ценовая палитра от производителя по оптовым ценам, а это уже экономия семейного бюджета. Традиционно в этом магазине представлен размерный ряд от 42-го до 72-го.

Удобное расположение магазина (рядом с привокзальной площадью) позволяет приехать сюда из любой точки Бийска без пересадок, будь то Заречье или АБ. Здесь всегда рады покупателям из прилегающих к городу сел и

районов.

Минимум времени затратят на поездку в город за покупками к зиме и жители прилегающих сел. Автовокзал, подземный переход – и вот он, «Ермак».

Магазин верхней одежды «Ермак», г. Бийск, ул. Митрофанова, 35 (район вокзала), 10.00–20.00 без перерыва на обед и без выходных.

* О сроках и подробностях акции уточняйте у продавцов-консультантов.

Бийский рабочий