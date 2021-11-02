ГОРНЯК22 02.11.2021
Алтайский край

Бийск: Встречаем зиму: в первый день ноября Бийск засыпало снегом

Горняк22
26 минут Ago

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Снегопад, начался вечером 1 ноября и завалил город первыми сугробами.

Снежинки, редко пролетающие в Бийске днем 1 ноября, к вечеру сменились крупными белыми хлопьями, завалив все окрест.

Снег начал идти около пяти часов вечера и уже через пару часов засыпанными оказались кроны деревьев, крыши домов и зданий, капоты автомобилей во всех районах города.

Наш фотокорреспондент сделал несколько снимков встретившего зиму города. А уже к полуночи снег сменился дождем,  и утром белоснежные деревья и первые сугробы не оставили от себя и следа.

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Кстати, неожиданностью снегопад не стал. Синоптики заранее предупреждали, что с приходом ноября в край придет и зима.

Согласно прогнозам, в ближайшие дни снегопады продолжатся, как в Бийске, так и в целом в Алтайском крае. При этом в регионе заметно похолодает, поэтому, вероятнее всего, скоро снег ляжет и останется с нами до весны.

Напомним, что в прошлом году первые снежинки в Бийске начали пролетать 6 октября. А окончательно снег лег в середине ноября.

Встречаем зиму: в первый день ноября Бийск засыпало снегом25

На Алтайский край надвигается резкое похолодание и снегопады

06:43, 02.11.2021 242

Бийский рабочий

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