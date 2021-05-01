Бийск: Встречаем Первомай: афиша мероприятий Бийска на майские праздники

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Впереди – невероятно длинные выходные. И хотя, мы уверены, что планов у вас уже громадье, но наши советы вам точно не помешают!

1 МАЯ, СУББОТА

11.00 — Мастер-класс по изготовлению броши. Вход свободный. Где: ГДК, ул. Горно-Алтайская, 56

12.00 – Праздничный концерт, посвященный Дню весны и труда. Вход свободный. Где: ГДК, ул. Горно-Алтайская, 56

12.00 – Маёвка «Майский выходной». Где: Алтайпатриотцентр, пер. Телеграфный, 2

12.00 – Спектакль-сказка для детей «Золотой цыпленок». Где: Бийский драматический театр, ул. Советская, 25

13.00 – Праздничная концертная программа «Первомай шагает по планете», посвящённая празднику весны и труда. Где: КСЦ, ул. Льнокомбинат, 22

14.00 — Танцевально-туристический проект «Алтайские танцевальные каникулы» ТО «Традиция»- «Мастер-классы». Вход свободный. Где: ГДК, ул. Горно-Алтайская, 56

17.00 – Комедия «Беда от нежного сердца». Где: Бийский драматический театр, ул. Советская, 25

2 МАЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ

12.00 – Сказка для детей «Как чуть не съели королевну Булочку». Где: Бийский драматический театр, ул. Советская, 25

12.00 – Спектакль «Волшебный цветок» Театр «Призвание». Где: ГДК, ул. Горно-Алтайская, 56

17.00 – Комедия «Беда от нежного сердца». Где: Бийский драматический театр, ул. Советская, 25

17.00 — Танцевально-туристический проект «Алтайские танцевальные каникулы» ТО «Традиция»- Бал «Прием у Джейн Остин». Вход свободный. Где: ГДК, ул. Горно-Алтайская, 56

Актеры Бийского драмтеатра представили зрителю спектакль по пьесе Соллогуба

11:13, 27.04.2021 650

3 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

15.00 — Танцевально-туристический проект «Алтайские танцевальные каникулы» ТО «Традиция»- «Ретро-танцплощадка». Вход свободный. Где: ГДК, ул. Горно-Алтайская, 56

16.00 – Концерт фолк-группы «Човен». Где: культурно-выставочный центр «Беловодье», ул. Мерлина, 27, 3 этаж. Вход свободный

ВЫСТАВКИ

Выставка «Ратная история России» : реконструкция оружия, одежды, доспехов, предметов быта, стендовые модели военной техники и военно-исторические миниатюры, а также живописные полотна из фондов музея. Организаторы: «Клуб исторической реконструкции «Або», клуб стендового моделизма «Броня-22» и Бийский краеведческий музей им. В.В. Бианки». Где: выставочный зал, ул. Васильева, 36, с 10.00 до 17.00.

С 1 по 9 мая временная выставка «Светлая Пасха» . Где: Бийский краеведческий музей, исторический отдел, ул. Ленина, 134, с 10.00 до 17.00.

Выставка предметов из фонда Бийского краеведческого музея «Удивительный мир Востока». Где: Бийский краеведческий музей, исторический отдел, ул. Ленина, 134, с 10.00 до 17.00.

Выставка картин из фондов музея, приуроченная к Международному дню памятников и исторических мест « Город на берегах Би и». Где: «Музей Чуйского тракта», ул. Советская, 45, с 10.00 до 17.00.

НОВИНКИ КИНОПРОКАТА

«Девятаев»

Лето 1944 года. Советские войска ведут наступление, но враг еще очень силен. Летчик-истребитель Михаил Девятаев попадает в плен. Ему предстоит сделать выбор — вернуться в небо, продолжив войну на стороне врага, или отправиться в концлагерь на остров Узедом. Отчаянный ас Девятаев выбирает третье — побег. Но с засекреченного острова, где идут испытания немецких крылатых ракет, нельзя убежать. Зато можно улететь — на аэродроме стоит новейший вражеский бомбардировщик с «оружием возмездия» Третьего рейха на борту. Улететь — и совершить самый дерзкий побег в военной истории. Фильм основан на реальной истории Героя Советского Союза Михаила Девятаева. 12+

Военная драма, Россия, в прокате до 12 мая. В ролях: Павел Прилучный, Павел Чинарёв, Тимофей Трибунцев, Алексей Филимонов и др. Режиссер: Тимур Бекмамбетов.

«Властелин колец: Возвращение Короля»

Последняя часть трилогии о Кольце Всевластия и о героях, взявших на себя бремя спасения Средиземья. Повелитель сил Тьмы Саурон направляет свои бесчисленные рати под стены Минас-Тирита, крепости Последней Надежды. Он предвкушает близкую победу, но именно это и мешает ему заметить две крохотные фигурки — хоббитов, приближающихся к Роковой Горе, где им предстоит уничтожить Кольцо Всевластия. Улыбнется ли им счастье? 12+

Фэнтези, Новая Зеландия – США, в прокате до 12 мая. В ролях: Орландо Блум, Вигго Мортенсен, Иэн МакКеллен, Элайджа Вуд и др. Режиссер: Питер Джексон.

ТАКЖЕ В ПРОКАТЕ

«Гнев человеческий» , триллер, Великобритания-США, в прокате до 5 мая, 18+

«Властелин колец: Две крепости» , фэнтези, Новая Зеландия – США, в прокате до 5 мая, 12+

«Великий» , драма, США, в прокате до 5 мая, 18+

«Поколение вояджер» , фантастика, США, в прокате до 5 мая, 16+

«Нечестивые» , ужасы, США, в прокате до 5 мая, 18+

«Чернобыль» , драма, Россия, в прокате до 5 мая, 12+

«100% волк» , анимация, Австралия, в прокате до 5 мая, 6+

«Мортал Комбат» , фантастика, США – Австралия, в прокате до 5 мая, 18+

Маршрут на выходные: едем на праздник «Цветение маральника»

16:44, 30.04.2021 539

Бийский рабочий