Бийск: Встречаем Первомай: афиша мероприятий Бийска на майские праздники
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Впереди – невероятно длинные выходные. И хотя, мы уверены, что планов у вас уже громадье, но наши советы вам точно не помешают!
1 МАЯ, СУББОТА
11.00 — Мастер-класс по изготовлению броши. Вход свободный. Где: ГДК, ул. Горно-Алтайская, 56
12.00 – Праздничный концерт, посвященный Дню весны и труда. Вход свободный. Где: ГДК, ул. Горно-Алтайская, 56
12.00 – Маёвка «Майский выходной». Где: Алтайпатриотцентр, пер. Телеграфный, 2
12.00 – Спектакль-сказка для детей «Золотой цыпленок». Где: Бийский драматический театр, ул. Советская, 25
13.00 – Праздничная концертная программа «Первомай шагает по планете», посвящённая празднику весны и труда. Где: КСЦ, ул. Льнокомбинат, 22
14.00 — Танцевально-туристический проект «Алтайские танцевальные каникулы» ТО «Традиция»- «Мастер-классы». Вход свободный. Где: ГДК, ул. Горно-Алтайская, 56
17.00 – Комедия «Беда от нежного сердца». Где: Бийский драматический театр, ул. Советская, 25
2 МАЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ
12.00 – Сказка для детей «Как чуть не съели королевну Булочку». Где: Бийский драматический театр, ул. Советская, 25
12.00 – Спектакль «Волшебный цветок» Театр «Призвание». Где: ГДК, ул. Горно-Алтайская, 56
17.00 – Комедия «Беда от нежного сердца». Где: Бийский драматический театр, ул. Советская, 25
17.00 — Танцевально-туристический проект «Алтайские танцевальные каникулы» ТО «Традиция»- Бал «Прием у Джейн Остин». Вход свободный. Где: ГДК, ул. Горно-Алтайская, 56
Актеры Бийского драмтеатра представили зрителю спектакль по пьесе Соллогуба
11:13, 27.04.2021 650
3 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
15.00 — Танцевально-туристический проект «Алтайские танцевальные каникулы» ТО «Традиция»- «Ретро-танцплощадка». Вход свободный. Где: ГДК, ул. Горно-Алтайская, 56
16.00 – Концерт фолк-группы «Човен». Где: культурно-выставочный центр «Беловодье», ул. Мерлина, 27, 3 этаж. Вход свободный
ВЫСТАВКИ
Выставка «Ратная история России»: реконструкция оружия, одежды, доспехов, предметов быта, стендовые модели военной техники и военно-исторические миниатюры, а также живописные полотна из фондов музея. Организаторы: «Клуб исторической реконструкции «Або», клуб стендового моделизма «Броня-22» и Бийский краеведческий музей им. В.В. Бианки». Где: выставочный зал, ул. Васильева, 36, с 10.00 до 17.00.
С 1 по 9 мая временная выставка «Светлая Пасха». Где: Бийский краеведческий музей, исторический отдел, ул. Ленина, 134, с 10.00 до 17.00.
Выставка предметов из фонда Бийского краеведческого музея «Удивительный мир Востока». Где: Бийский краеведческий музей, исторический отдел, ул. Ленина, 134, с 10.00 до 17.00.
Выставка картин из фондов музея, приуроченная к Международному дню памятников и исторических мест «Город на берегах Бии». Где: «Музей Чуйского тракта», ул. Советская, 45, с 10.00 до 17.00.
НОВИНКИ КИНОПРОКАТА
«Девятаев»
Лето 1944 года. Советские войска ведут наступление, но враг еще очень силен. Летчик-истребитель Михаил Девятаев попадает в плен. Ему предстоит сделать выбор — вернуться в небо, продолжив войну на стороне врага, или отправиться в концлагерь на остров Узедом. Отчаянный ас Девятаев выбирает третье — побег. Но с засекреченного острова, где идут испытания немецких крылатых ракет, нельзя убежать. Зато можно улететь — на аэродроме стоит новейший вражеский бомбардировщик с «оружием возмездия» Третьего рейха на борту. Улететь — и совершить самый дерзкий побег в военной истории. Фильм основан на реальной истории Героя Советского Союза Михаила Девятаева. 12+
Военная драма, Россия, в прокате до 12 мая. В ролях: Павел Прилучный, Павел Чинарёв, Тимофей Трибунцев, Алексей Филимонов и др. Режиссер: Тимур Бекмамбетов.
«Властелин колец: Возвращение Короля»
Последняя часть трилогии о Кольце Всевластия и о героях, взявших на себя бремя спасения Средиземья. Повелитель сил Тьмы Саурон направляет свои бесчисленные рати под стены Минас-Тирита, крепости Последней Надежды. Он предвкушает близкую победу, но именно это и мешает ему заметить две крохотные фигурки — хоббитов, приближающихся к Роковой Горе, где им предстоит уничтожить Кольцо Всевластия. Улыбнется ли им счастье? 12+
Фэнтези, Новая Зеландия – США, в прокате до 12 мая. В ролях: Орландо Блум, Вигго Мортенсен, Иэн МакКеллен, Элайджа Вуд и др. Режиссер: Питер Джексон.
ТАКЖЕ В ПРОКАТЕ
«Гнев человеческий», триллер, Великобритания-США, в прокате до 5 мая, 18+
«Властелин колец: Две крепости», фэнтези, Новая Зеландия – США, в прокате до 5 мая, 12+
«Великий», драма, США, в прокате до 5 мая, 18+
«Поколение вояджер», фантастика, США, в прокате до 5 мая, 16+
«Нечестивые», ужасы, США, в прокате до 5 мая, 18+
«Чернобыль», драма, Россия, в прокате до 5 мая, 12+
«100% волк», анимация, Австралия, в прокате до 5 мая, 6+
«Мортал Комбат», фантастика, США – Австралия, в прокате до 5 мая, 18+
Маршрут на выходные: едем на праздник «Цветение маральника»
16:44, 30.04.2021 539