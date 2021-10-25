Бийск: Вслед за Москвой с 30 октября локдаун на неделю введут и в Санкт-Петербурге

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В Петербурге с 30 октября по 7 ноября приостановят работу общепита и розничной торговли

Власти Петербурга ужесточили ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции, эти меры будут действовать с 30 октября по 7 ноября. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов, сообщают РИА «Новости».

Местные власти решили принять такие меры вслед за Москвой, чтобы жители столицы массово не поехали в Петербург во время длинных выходных. Собеседник газеты отметил, что это позволит разорвать цепочки заболеваемости коронавирусом и избежать закрытия бизнеса в период новогодних праздников.

В период нерабочей недели будут закрыты кафе, рестораны, магазины (кроме тех, которые торгуют товарами первой необходимости, и аптек), а также салоны красоты, косметические салоны, бани, ветеринарные клиники (кроме оказания экстренной помощи), фитнес-центры, бассейны, аквапарки, детские игровые комнаты, запрещена работа спортивных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных мероприятий (включая торжественную регистрацию брака), работа внутреннего водного транспорта, предоставление госуслуг, в том числе в МФЦ (кроме регистрации и расторжения брака, регистрации рождения и смерти).

Кроме того, в Санкт-Петербурге ограничили заселение в гостиницы, пансионаты и санатории в период нерабочих дней.

Согласно сообщению, размещать граждан в гостиницы, пансионаты и санатории в с 30 октября по 7 ноября можно будет только при наличии QR-кода, подтверждающего вакцинацию против COVID-19, или отрицательного ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за три дня.

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17:20, 21.10.2021 745

Бийский рабочий