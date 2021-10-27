Бийск: Все мимо: почему в Алтайском крае отказывают в пособии беременным и одиноким

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Новые меры социальной поддержки в 2021-2022 году показались заманчивыми для многих жителей Алтайского края

Так, определены ежемесячные выплаты беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности и находящимися в трудной финансовой ситуации, а также одиноким родителям, которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно. Подробную информацию по данным категориям можно просмотреть на официальном сайте Министерства социальной защиты населения.

В Алтайском крае очень высокий процент отказов претендентам на пособия. Почему так происходит?

Как объяснили в отделении ПФР по Алтайскому краю, часто дело в простой невнимательности. Женщины допускают ошибки в анкетных данных, неверно заполняют СНИЛС, и даже ФИО членов семьи.

Иногда указывают неполный состав семьи – одинокая женщина, повторно вышедшая замуж, должна указать и нынешнего мужа.

Проблему у заявителей возникают и на этапе заполнения реквизитов исполнительного производства или судебного решения. Какие цифры и данные туда только не вписывают! В любом случае, они все проверяются, и заявитель прозванивается.

Также любят ставить «галочки» там, где и ставить-то их не нужно: в дополнительных сведениях о семье, требующих подтверждения документами.

Беременные женщины, может быть, в силу своего положения, путаются и неправильно указывают наименование медицинской организации, где она встала на учет в ранние сроки беременности.

Умудряются даже указывать неверные реквизиты счета для перечисления средств. А кто-то оказывается слишком «богат» для получения выплат: то есть среднедушевой доход на каждого члена семьи превышает прожиточный минимум в 10 655 рублей.

Много отказов и безработным: потому что работает правило «нулевого дохода».

– Оно предполагает, что пособие оформляется при отсутствии доходов, обоснованных объективными жизненными обстоятельствами. Например, уход за ребенком до трех лет, или за гражданином с инвалидностью, или за пожилым человеком старше 80 лет и прочее, – пояснили в ПФР.

Те, кому удалось-таки внести данные, не всегда довольны результатом:

– Мне дважды пришел отказ из-за превышения дохода, – пишет претендент на выплату «одинокий родитель». – Так как пенсию получаю по линии МВД, справку не затребовали, а данные в ЕСИА не достоверны. Подала жалобу.

– А есть еще те, кто не получил до сих пор за сентябрь, – говорит претендентка на выплату по беременности. – Хотя женская консультация подала данные уже давно.

Уточнить ответы на все вопросы по этой теме можно по тел.: 8 800 600 0000 (пн-чт с 8:00-17:00, пт. с 8:00 до 16:00)

Накося-выкуси: «путинские» выплаты беременным и на детей часто не одобряют

13:43, 03.08.2021 1731

Бийский рабочий