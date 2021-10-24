Бийск: Все уходят на дистант и локдаун. Коротко о ситуации с COVID на 24 октября
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В России снова выявили рекордное число заразившихся COVID-19 за сутки
- В России за минувшие сутки зарегистрировали 37 678 новых заразившихся коронавирусом, следует из данных оперативного штаба. Это максимум с начала пандемии. Суточный прирост заразившихся COVID-19 бьет рекорды третий день подряд. 21 октября он впервые превысил 36 тыс. человек, на следующий день показатель составил 37,1 тыс.
- За сутки от COVID в России умерли 1075 человек. Суточная смертность от коронавируса бьет рекорды пятый день подряд. Каждый день в стране умирает более 1 тыс. человек, в Алтайском крае за минувшие сутки умерло рекордное с начала пандемии количество человек – 31.
- «Фонтанка»: в Санкт-Петербурге планируют ввести «жесткий локдаун» с 30 октября.
- Крупнейшие российские вузы уходят на дистанционное обучение. МГИМО переходит на дистанционный формат обучения с 28 октября по 7 ноября. Также удалено будут учиться студенты Высшей школы экономики. Такой режим продлится с 28 октября до конца года. Об удаленной форме занятий с 28 октября по 7 ноября объявило руководство МГУ им. Ломоносова. Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана в эти дни вообще будет закрыт.
- Гендиректор «Олимпийского» умер после заболевания COVID-19. Юрий Гурецкий скончался в возрасте 49 лет от осложнений после перенесенной коронавирусной инфекции.
- Состояние Валерия Гаркалина ухудшилось, у него почти полностью поражены легкие, пишет Mash. Актер по-прежнему находится в реанимации, он подключен к аппарату ЭКМО. Сатурация упала до 40%.
- Мэр Новосибирска Анатолий Локоть госпитализирован с COVID-19.
В Алтайском крае выстроились очереди на вакцинацию после объявления о QR-кодах
15:49, 23.10.2021 1318