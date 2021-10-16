Бийск: Всё выше и выше: +335 новых случаев COVID-19 выявили за сутки в Алтайском крае

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Бийск тоже не «отстаёт» от краевых антирекордов – за сутки у нас +36 новых зараженных

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 335 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 66 пациентов, умерло 29 человек, все — от COVID-19.

Новые случаи

Барнаул – 96

Бийск – 36

Рубцовск – 32

Алейск и Камень-на-Оби — 14

Заринск, Калманский, Рубцовский районы — по 6

Бийский, Волчихинский, Егорьевский, Зональный, Курьинский, Табунский, Топчихинский, Тюменцевский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский, Шипуновский районы – по 5

Белокуриха, Алейский, Ключевский, Поспелихинский, Угловский, Целинный районы – по 4

Ельцовский, Залесовский, Красногорский, Мамонтовский, Ребрихинский, Родинский, Романовский, Смоленский районы – по 3

Алтайский, Благовещенский, Каменский, Михайловский, Новичихинский, Солонешенский, Солтонский, Шипуновский районы — по 2

Краснощековский, Крутихинский, Кулундинский, Петропавловский, Советский, Тогульский районы – по 1.

Коронавирус в Алтайском крае на 15 октября

По состоянию на 15 октября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3495 человек.

418 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 773, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 274.

Минздравом края развернуто 4298 коек, к кислороду имеют подключение 3270, с ИВЛ – 344. Резервных коек — 385

21 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

262 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Вакцинация в Алтайском крае на 15 октября

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 1 030 733 комплекта вакцины.

На 15 октября в крае прививаются:

40 590 человек получили первую прививку;

670 369 человек полностью привиты (получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»);

8 142 человека прошли повторную вакцинацию.

Власти Бийска показали фото из переполненных ковидных госпиталей города

12:09, 15.10.2021 2062

Бийский рабочий