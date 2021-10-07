Бийск: Всего +1 ожидается в Алтайском крае днем 7 октября, но к выходным потеплеет

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Синоптики говорят, что в Западную Сибирь тепло принесут воздушные массы с Атлантики – в выходные будет до +12 градусов

Потепление в Алтайском крае начнется с пятницы, 8 октября. Однако, в этот день еще будут дождь с мокрым снегом и порывы ветра, которые могут достигать 12-16 м/с.

В четверг, 7 октября, в крае в ночные и утренние часы ожидается от -3 до +2 градусов, однако, при прояснениях возможен мороз до -9. В отдельных районах дожди местами с мокрым снегом, гололедные явления, в утренние часы местами туман. Днем в четверг на Алтае от 3+ до +8 градусов, дожди, мокрый снег, ветер северо-западный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В пятницу, 8 октября, в Алтайском крае в ночные и утренние часы возможны перепады температур от -2 до +3 градусов. В отдельных районах дожди, местами с мокрым снегом. Днем от +5 до +10, в отдельных районах дожди, ветер западный 3-8м/с, местами порывы до 14 м/с.

В субботу, 9 октября, чуть теплее будет ночью и утром – от -1 до +4 градусов, в дневные часы – от +6 до +11, местами по западу до +16 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В связи с ухудшением погоды в Алтайском крае ожидается увеличение числа ДТП

18:42, 06.10.2021 417

Бийский рабочий