ГОРНЯК22 19.05.2021
Алтайский край

Бийск: Всегда готов: 10 фотографий из пионерского прошлого Бийска

Горняк22
8 часов Ago

0

19 мая в СССР отмечался как большой праздник – День пионерии.

Беспримерное и самое массовое детское движения Советского Союза до сих пор бийчане вспоминают с теплыми чувствами.

Первые пионерские группы были созданы в Стране Советов еще в 1922 году. Суть создания отрядов пионерии заключалась в прививании детям понятий коллективизма, дружбы, безвозмездной помощи, жизни в социалистическом обществе.

Стать пионером мог любой ребенок, достигший возраста 9 лет. Принимали в пионеры, а также и исключали из ее рядов, только коллективным решением – голосованием. У пионеров СССР были свои законы, Устав, а также в СССР работало два СМИ, направленных на эту категорию детей – радиостанция «Пионерская зорька» и периодическая цветная газета «Пионерская правда». 

 

До сих пор многие вспоминают о пионерском детстве с чувством ностальгии. Быть членом организации и носить красный галстук было престижно. После того, как подростку исполнялось 14 лет, его, опять же коллективным голосованием, принимали в комсомол.

Всегда готов: 10 фотографий из пионерского прошлого Бийска1

День пионерии всегда широко отмечался в СССР. Праздничным мероприятием, как правило, была линейка, на которой в ряды пионеров вступали новые члены. На линейках обычно вручали награды и дипломы, чествовали ребят за достижения в спорте и учебе, проходили концерты, ярмарки, ребята коллективно ходили в кинотеатры.

Предлагаем вам пересмотреть некоторые ретро-фотографии жителей города и увидеть, какими были бийские пионеры.

Школа № 5 (ул. Васильева), сбор дружины в День пионерии, 1959 год2

Бийские пионеры, 1970 год3

Прием в пионеры, школы № 5, конец 50-х годов4

Пионерские будни: создание стенгазеты5

День пионерии на бульваре Ленина6

Пионеры школы № 4 на майской демонстрации7

Игра "Зарница". Пионерский лагерь "Республика Гайдара", начало 80-х годов8

https://www.youtube.com/watch?v=SailN2bUU-c9 

Пионерская организация школы №1 на первомайском параде, 60-е годы10

 

Бийский рабочий

Добавить комментарий

Похожие записи:

Читать по теме:

ВТОПЕ: