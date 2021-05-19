Бийск: Всегда готов: 10 фотографий из пионерского прошлого Бийска

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19 мая в СССР отмечался как большой праздник – День пионерии.

Беспримерное и самое массовое детское движения Советского Союза до сих пор бийчане вспоминают с теплыми чувствами.

Первые пионерские группы были созданы в Стране Советов еще в 1922 году. Суть создания отрядов пионерии заключалась в прививании детям понятий коллективизма, дружбы, безвозмездной помощи, жизни в социалистическом обществе.

Стать пионером мог любой ребенок, достигший возраста 9 лет. Принимали в пионеры, а также и исключали из ее рядов, только коллективным решением – голосованием. У пионеров СССР были свои законы, Устав, а также в СССР работало два СМИ, направленных на эту категорию детей – радиостанция «Пионерская зорька» и периодическая цветная газета «Пионерская правда».

До сих пор многие вспоминают о пионерском детстве с чувством ностальгии. Быть членом организации и носить красный галстук было престижно. После того, как подростку исполнялось 14 лет, его, опять же коллективным голосованием, принимали в комсомол.

День пионерии всегда широко отмечался в СССР. Праздничным мероприятием, как правило, была линейка, на которой в ряды пионеров вступали новые члены. На линейках обычно вручали награды и дипломы, чествовали ребят за достижения в спорте и учебе, проходили концерты, ярмарки, ребята коллективно ходили в кинотеатры.

Предлагаем вам пересмотреть некоторые ретро-фотографии жителей города и увидеть, какими были бийские пионеры.

Бийский рабочий