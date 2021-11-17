Бийск: Все на месте: 55 саженцев сосен у ТРЦ в Бийске выдержали снег и грязь

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Но обстановку для их дальнейшего благополучного роста сложно назвать подходящей

Напомним, что почти полсотни молоденьких саженцев сосны вдоль дороги у большого торгово-развлекательного центра высадили в этом году, в конце октября. Хвойные деревья разного размера и «пушистости» бесплатно городу предоставили в «Леспромэкспорте», а их правильную высадку обеспечили специалисты ООО «Зеленстрой».

Снежок укутал сосны от городской суеты Фото: Анна Сабанова

Кстати, по поводу высадки у горожан сразу возникли споры: многим показалось, что саженцы находятся слишком близко друг друга, посажены по прямой. Читатель «БР» под ником «Эколог» посетовал, что молодые сосны если и вырастут, то не правильно.

– Вопрос не в том, приживутся или нет, а в том, что не правильно посажены, и что будет через 10-20 лет. Данная посадка – частая, как садят лесники в лесопосадках. Потом там естественный отбор оставляет сильные деревья. И это правильно. В городе же должна быть симметрия и чёткие расстояния. В данном случае 5-7 метров между деревьями. То есть шахматный порядок. А если это посажено как живая изгородь, то должно стричься.

Жизнь возле посадки просто кипит: транспорт, люди, и никакой защиты от непогоды Фото: Анна Сабанова

Сосны на самом деле, не выглядят как бравые солдаты. Они пережили первый снег, не сломались. Но у многих пожелтели ветки, нижние и верхние. Эксперты говорят о том, что в период двухмесячной адаптации после высадки в новый грунт для сосен это нормально. Через 1-2 месяца они полностью восстановятся. Все они стоят под наклоном, как и требуется делать при посадке, чтобы хорошо закрепить корневую систему. Некоторые из-за ветра наклонились ближе к земле, чем нужно.

Некоторые сосны сильно пожелтели, но в период адаптации это допустимо Фото: Анна Сабанова

Конечно, сосны для города очень хороши: они приносят не только красоту, чистый воздух, но и аромат. Но справятся ли они с достаточно оживленным участком у трассы, пока недостаточно окрепли? С одной стороны – дорога. С другой – автостоянка. Впритык к деревьям подгоняют легковой, грузовой транспорт. Недалеко даже «цирк приехал».

Место на этом «пятаке» популярно у заезжих гастролеров Фото: Анна Сабанова

А впереди еще Новый год. К счастью для маленьких сосен, они пока не такие красивые, пушистые и привлекательные для домашнего праздника – игрушки на них не повешать.

А сосны нам не нравятся: бийчане удивились высадке молодых саженцев у дороги

11:36, 28.10.2021 3633

Бийский рабочий