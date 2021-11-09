Бийск: Всё вывезем: в Бийске подготовили спецтехнику и площадки для складирования снега

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Основных подготовленных технических ресурсов должно хватить, чтобы достойно пережить эту зиму

Укомплектован, но не полностью

Снегоуборочной техникой Бийск пока что укомплектован не полностью, чтобы бесстрашно встретить очень снежную зиму.

Город часто не справляется, когда несколько дней идёт обильный снегопад Фото: Сергей Кулыгин, БР

Основные городские трассы будут расчищаться в порядке важности, отдельно будет работать техника и за его пределами. Не хватает юрких и мобильных машин для расчистки тротуаров: чтобы снегоуборочная машина по габаритам входила, не ломала бордюры, асфальт, небольшие посадки.

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Жителям частного сектора, чаще всего, приходится надеяться на себя и свои силы. Кто-то раскидывает снег сам, автомобилисты предпочитают складываться на очистку общей дороги. Если в городе со снегом «все спокойно», то грейдируется и частный сектор.

В Бийске в этом году приобретена такая техника, как шнекоротор – вездеход с уникальной проходимостью, а также аэродромная снегоуборочная машина, которая справится даже с гололёдом!

В обильные снегопады бороться дорожникам приходится не только с осадками, но и бийчанами, которые оставляют свои машины там, где они помешают проезду техники. В случаях, когда парковка незаконна, а хозяин транспортного средства не позаботился о его правильной парковке, будет работать эвакуатор.

Несвоевременная уборка снега в Бийске может повлиять на работу скорой помощи Фото: Сергей Кулыгин, БР

Но одно дело – собрать снег, другое – вывезти эти снежные завалы туда, где они никому не помешают. В Бийске уже заключены договора с организациями, которые этим займутся.

Вывезем, но не всё

Городской администрацией определены места, куда нынешней зимой будут вывозить снег. Всего таких точек восемь.

Первая площадка находится за административным зданием №94 по пер.Шубенский. Вторая площадка по ул. Пригородная, 102:

Места для складирования снега в Бийске зимой 2021-2022гг. Фото: @admbiysk

Третья площадка в бывшем «Седьмом военном городке». Четвертая – чуть дальше «Алтайского бойлера»:

Места для складирования снега в Бийске зимой 2021-2022гг. Фото: @admbiysk

Пятая площадка в пос. Семеновод. Шестая в сторону Сорокино:

Места для складирования снега в Бийске зимой 2021-2022гг. Фото: @admbiysk

Седьмая за стелой «Бийск». Восьмая площадка также недалеко от «Алтайского бройлера»:

Места для складирования снега в Бийске зимой 2021-2022гг. Фото: @admbiysk

Прошлой зимой горожане наблюдали также, как снег сгружали и в неположенные места.

– А что-то забыли указать старый Чуйский, возле «Роснефти». Всегда туда вывозили, хотя нельзя было!

В группе incident_22 читатели отметили, что с некоторых площадок снег обратно «убежит» в Бийск:

– На первой площадке лог идет через садоводство, и прямиком обратно в город, через «Голубой Дунай».

Вспоминая неприятные моменты прошлой зимы, некоторые сразу начали иронизировать: мол, а дорожников в известность поставили, что снег вывозить надо будет? А кто-то предложил исправить предложение, приблизив его к действительности частицей «не»: «Куда в Бийске не будут вывозить снег, как и прошлые годы».

Ответственны, но наполовину

Из-за череды дней с обильными снежными осадками в 2020 и 2021 году наш город не раз попадал в «снежные коллапсы». Бийчане, при этом, активно ругали городскую администрацию, а та наседала на предпринимателей, чтобы они расчищали подведомственную им территорию. Выполнив «наказ» предприниматели в свою очередь еще ожидали, когда собранный снег вывезут. Не дождавшись помощи, строили больших снеговиков или раскрашивали снежные горки в разные цвета, привлекая внимание к проблеме.

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Техника работала чаще всего по ночам, когда магистрали не загружены транспортом, а по тротуарам не ходят люди. Иногда вследствие недостаточной видимости, утром жители города обнаруживали неприятные сюрпризы: счищенный вместе со снегом кусок асфальта, поломанные бордюры или зеленые насаждения.

Проблемы прошлых сезонов, пообещали в администрации, будут учтены.

По словам Ирины Скобковой, начальника управления ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства Бийска, работы по подготовке площадок к складированию снега завершены:

– Бульдозером были расчищены подъездные пути и сама территория, на местах работали грейдеры, тяжелая техника, – сообщила она. – Мы сохранили основные площадки для вывоза снега, которыми предприятия пользуются ежегодно, например возле стелы и напротив Северного кладбища. И добавили новые – в районе «Алтайского бройлера».

Она уточнила, что заключены действующие договора с подрядными организациями, и контракта хватит до конца всего снежного периода, по апрель 2022 года включительно.

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Бийский рабочий