Бийск: Все выше: с каждым днем Алтайский край регистрирует все больше зараженных

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За сутки в регионе зафиксировано 472 случая заболевания коронавирусом, выздоровело 147 пациентов, умерло 28 человек, от COVID-19 — 26

Новые случаи

Барнаул – 124

Бийск – 35

Рубцовск – 27

Алейск – 15

Славгород — 14

Заринск — 13

Топчихинский район — 10

Шипуновский район – 9

Камень-на-Оби, Егорьевский, Рубцовский районы — по 8

Бурлинский, Волчихинский, Змеиногорский, Ключевский, Кулундинский, Усть-Калманский, Хабарский районы –по 7, Новоалтайск, Алейский, Калманский, Каменский, Курьинский, Немецкий национальный, Новичихинский, Поспелихинский, Романовский, Табунский район – по 6

Благовещенский, Заринский, Зональный, Краснощековский, Михайловский, Родинский, Тогульский, Угловский районы — по 5

Локтевский, Мамонтовский, Третьяковский районы — по 4

Белокуриха, Бийский, Павловский, Петропавловский, Тальменский, Тюменцевский, Чарышский, Шелаболихинский районы — по 3

Залесовский, Кытмановский, Панкрушихинский, Троицкий, Усть-Пристанский районы — по 2

Баевский, Косихинский, Крутихинский, Первомайский, Солонешенский, Суетский районы — по 1.

Коронавирус в Алтайском крае на 31 октября

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 88563 человек, в том числе 6840 детей.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3936 человека.

421 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 865, из них подключено к аппаратам ИВЛ –296.

Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 407,37 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 9925 человека в день.

Вакцинация в Алтайском крае на 31 октября

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 1 039 058 комплектов вакцины.

На 31 октября в Алтайском крае против прививается 794 285 человек, в том числе:

63 481 человек получили первую прививку;

714 642 человека полностью привиты (получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»);

16 162 человека прошли повторную вакцинацию.

В Минздраве напомнили, где в Бийске можно пройти вакинацию без записи

10:45, 31.10.2021 1202

Бийский рабочий