Бийск: Все выше: с каждым днем Алтайский край регистрирует все больше зараженных
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За сутки в регионе зафиксировано 472 случая заболевания коронавирусом, выздоровело 147 пациентов, умерло 28 человек, от COVID-19 — 26
Новые случаи
- Барнаул – 124
- Бийск – 35
- Рубцовск – 27
- Алейск – 15
- Славгород — 14
- Заринск — 13
- Топчихинский район — 10
- Шипуновский район – 9
- Камень-на-Оби, Егорьевский, Рубцовский районы — по 8
- Бурлинский, Волчихинский, Змеиногорский, Ключевский, Кулундинский, Усть-Калманский, Хабарский районы –по 7, Новоалтайск, Алейский, Калманский, Каменский, Курьинский, Немецкий национальный, Новичихинский, Поспелихинский, Романовский, Табунский район – по 6
- Благовещенский, Заринский, Зональный, Краснощековский, Михайловский, Родинский, Тогульский, Угловский районы — по 5
- Локтевский, Мамонтовский, Третьяковский районы — по 4
- Белокуриха, Бийский, Павловский, Петропавловский, Тальменский, Тюменцевский, Чарышский, Шелаболихинский районы — по 3
- Залесовский, Кытмановский, Панкрушихинский, Троицкий, Усть-Пристанский районы — по 2
- Баевский, Косихинский, Крутихинский, Первомайский, Солонешенский, Суетский районы — по 1.
Коронавирус в Алтайском крае на 31 октября
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 88563 человек, в том числе 6840 детей.
Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3936 человека.
421 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.
Количество тяжелобольных – 865, из них подключено к аппаратам ИВЛ –296.
Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 407,37 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 9925 человека в день.
Вакцинация в Алтайском крае на 31 октября
Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 1 039 058 комплектов вакцины.
На 31 октября в Алтайском крае против прививается 794 285 человек, в том числе:
- 63 481 человек получили первую прививку;
- 714 642 человека полностью привиты (получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»);
- 16 162 человека прошли повторную вакцинацию.
В Минздраве напомнили, где в Бийске можно пройти вакинацию без записи
10:45, 31.10.2021 1202