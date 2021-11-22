Бийск: Время скидок: эксперты рассказали, какие товары подешевеют к Новому году

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Как правило, с середины декабря супермаркеты устраивают сезон праздничных новогодних скидок

Даже в этом году, ознаменовавшемся серьезным ростом цен, перед праздниками можно будет с определенной выгодой купить товары из праздничного ассортимента, скоропортящиеся продукты и даже приобрести что-то полезное для дачи, пишет «Прайм».

Что же можно будет купить в торговых сетях дешевле? Традиционно зимой можно с выгодой купить товары для дачи — в это время года магазинам нужно реализовать товар, чтобы освободить место для новых поступлений в весенний период.

Начинается волна скидок на зимние коллекции одежды и обуви, ведь после Нового года в магазинах начнет появляться весенняя коллекция.

Со второй половины ноября супермаркеты и сетевые магазины запускают сезонные предложения и обновляют перечень товаров со скидками, как по картам лояльности, так и без них.

Это также способствует снижению цен на массу товаров — от бытовой химии до бакалеи и молочных продуктов.

Обычно в канун зимних праздников снижаются цены на кондитерские товары в подарочных наборах новогодней тематики, с символами наступающего года. Дело в том, что после праздников покупка таких наборов становится неактуальной, а длительного хранения в течение года продукты не выдержат. То же будет с брендированными для Нового года подарками — наборами конфет с изображением Деда Мороза и новогодними поздравлениями.

В качестве таких акционных продуктов торговые сети предлагают шампанское и игристые вина, конфеты, фрукты (апельсины, мандарины, сезонные яблоки), учитывая повышенный спрос на них перед Новым Годом.

В последние дни декабря могут подешеветь товары из праздничного ассортимента и скоропортящиеся товары (к примеру, молочные продукты, спрос на которые к тому же падает в разгар праздников).

Лук, рыба и яблоки подешевели в Алтайском крае в ноябре

10:40, 20.11.2021 947

Бийский рабочий