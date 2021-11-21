Бийск: Временная выставка фарфоровых миниатюр работает в Бийском музее

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Временная выставка фарфоровых миниатюр работает в Бийском музее

На выставке можно познакомиться с изящными изделиями из фарфора и фаянса, как отечественных заводов, так и зарубежных, прежде всего германских, выпускавших и одиночные, и композиционные миниатюры в стиле Rococo.

По мнению историков, прототипом статуэток из фарфора послужили сахарные скульптуры эпохи Возрождения. Это были настоящие произведения искусства, которые часто изготавливались знаменитыми художниками. Скульптурные композиции из самозатвердевающего сахарного раствора, называемые «триумфами», располагали в центре стола во время важных банкетов и дипломатических приемов.

Выставка фарфоровых миниатюр Фото: Бийский краеведческий музей

С открытием в Европе секрета фарфора мануфактура Мейсена предложила более долговечную и роскошную альтернативу художественным сладостям. Вначале статуэтки из тонкостенной керамики были белыми, но затем стали применяться надглазурные и подглазурные краски, не уступающие по яркости и богатству палитры восточным образцам. Фарфоровые фигурки служили символом престижа и богатства, поэтому вскоре из столового предмета декора они превратились в интерьерный, прочно заняв место на каминных полках, этажерках и письменных бюро.

Выставка будет работать до 16 декабря 2021 года.

Фотовыставка «Храмы Алтая» работает в Бийске

17:10, 18.11.2021 542

Бийский рабочий