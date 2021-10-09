Бийск: Врешь, не уйдешь: трудовые коллективы края проверят на наличие непривитых

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Темпы вакцинации населения в Алтайском крае снизились. Это, по словам министра здравоохранения Дмитрия Попова, вызывает тревогу.

Специалисты Роспотребнадзора начали проводить проверки трудовых коллективов c целью установления граждан не прошедших вакцинацию. На сегодняшний день в регионе привито около 700 тысяч человек, при том, что плановый показатель для Алтайского края — больше одного миллиона.

Вакцинацию прошли 66% медицинских работников, 79% работников образования, 82% работников подведомственных учреждений минсоцзащиты и 61% работников сферы торговли и предпринимательства.

— Самые низкие показатели 33% — это сфера пищевой промышленности, и 30% — работники транспорта, — сообщила Ирина Пащенко, руководитель регионального Роспотребнадзора. — В рамках проведения надзорных мероприятий специалистами управления проводятся проверки пофамильных списков привитых в организациях с дальнейшим запросом подтверждения привитых лиц через систему здравоохранения. То есть, когда мы будем проводить контрольно-надзорные мероприятия, будем запрашивать пофамильный список и сверять с реестром привитых.

Напомним, ранее стало известно, что в администрации Бийска от работы начнут отстранять тех, кто не успел привиться, об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Кроме того, накануне об этом на краевом заседание оперативного штаба заявил и мэр наукограда Александр Студеникин.

— Механизмы отстранения от работы надо использовать, мы уже приступили по администрации и нашим структурным подразделениям. Будут затронуты те категории сотрудников, которые попадают под обязательную вакцинацию. Мы пойдем по этому пути. Не будут прививаться — будем отстранять, — сообщил глава Бийска.

Состав городской администрации и различных управлений может значительно поредеть уже с понедельника, 11 октября. Чиновники, не прошедшие вакцинацию против коронавирусной инфекцией, не будут допущены к работе без сохранения зарплаты.

Алтайский минздрав: стоит задача вакцинации 80 процентов населения

14:30, 04.10.2021 786

Бийский рабочий