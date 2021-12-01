ГОРНЯК22 01.12.2021
Алтайский край

Бийск: Врачи из Бийска стали призерами конкурса «Лучший молодой врач»

Горняк22
14 часов Ago

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Врач-педиатр и анестезиолог-реаниматолог из Бийска завоевали бронзу

Конкурс «Лучший молодой врач» в регионе проводили впервые. Пять номинаций, десятки участников, два конкурсных этапа. Экспертным группам по акушерству и гинекологии, терапевтическому и хирургическому профилям, педиатрии, анестезиологии — реаниматологии и скорой медицинской помощи пришлось нелегко, отмечают в Минздраве края.

К выполнению материалов молодые специалисты подошли творчески и креативно. Конкурсанты подготовили отчет о профессиональной деятельности, видеосюжет или слайд-шоу, а также эссе на тему «Мой выбор». 

В результате в каждой из номинаций жюри выбрали троих лучших специалистов. В их числе оказались и врачи из Бийска.

Так, третье место в номинации «Лучший молодой врач-педиатр участковый» заняла Ольга Зиновьева, врач-педиатр участковый КГБУЗ «Детская городская поликлиника № 2, г. Бийск». Также третье место в номинации «Лучший молодой врач-анестезиолог-реаниматолог» получил Дмитрий Резнер, врач-анестезиолог-реаниматолог КГБУЗ «Онкологический диспансер, г. Бийск».

За третье место в конкурсе положена денежная премия — 41 тыс. 250 руб.

По словам молодых врачей, такие конкурсы им необходимы. Они позволяют не только переосмыслить свои представления о профессии, но и определить траекторию индивидуального развития.

Врачи из Бийска стали призерами конкурса «Лучший молодой врач» 1

Детский врач переехала в Бийск и стала «своей» для детей и родителей

11:41, 07.07.2021 3940

 

Бийский рабочий

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