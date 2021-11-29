Бийск: Врачи в Алтайском крае спасли беременную женщину с поражением легких 75%

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Из-за быстрого течения болезни девушке сделали экстренное кесарево сечение

Пациентка краевого перинатального центра «ДАР» Ольга Довиденко рассказала, как она беременная перенесла коронавирус. Ее письмо-благодарность к врачам перинатального центра «ДАР», а также ГБ№ 5 и ГБ№11 Барнаула публикует региональный Минздрав.

— Я живу в Алтайском районе, в 80 километрах от райцентра, в красивом отдаленном селе Тоурак в предгорьях Алтая, а потому искренне полагала: вряд ли коронавирусная инфекция дойдет до нашего населенного пункта. Я была на 35 неделе беременности, когда в первых числах ноября почувствовала недомогание: поднялась температура, появился неприятный кашель и одышка. ПЦР-тест оказался положительный. «Скорая» доставила меня в Барнаул, в 11 горбольницу, роддом которой сегодня имеет статус инфекционного госпиталя для беременных. Оттуда, после проведенной компьютерной томографии легких я была незамедлительно переведена в ГБ №5, — рассказала Ольга Довиденко.

Женщине потребовалось экстренное лечение, ее перевели в отделение реанимации, ребенок начал задыхаться и перестал шевелиться, так как уровень сатурации у матери упал. Экстренное кесарево сечение было проведено 9 ноября. В ковидный госпиталь приехала детская реанимационная бригада «ДАРа», которая забрала малышку в центр для оказания необходимой помощи.

После родов состояние матери ухудшилось – КТ показала 75% поражения легких.

— Мне казалось: даже сквозь СИЗы и защитные экраны я читала в глазах медиков горечь – настолько сложной я была пациенткой! Тем не менее я была в сознании и видела, как на соседних кроватях страдают и уходят из жизни люди. В тот момент мне хотелось жить, как не хотелось никогда прежде! – вспоминает Ольга.

По ее словам, врачам стоило неимоверных усилий сделать так, чтобы динамика была положительной. Женщину перевели из реанимации в инфекционное отделение.

— Вместе со мной в палате находились недавно поступившие в госпиталь две беременных девушки. Их состояние ухудшалось, и одна за другой они были переведены в реанимацию. Обе, как и я, были не привиты. Разумеется, я изменила своё мнение о вакцинации, я больше не буду надеяться «на авось», дома меня ждала не только малышка, которую родители назвали Любовь, но и трое сыновей.

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13:31, 20.10.2021 6560

Бийский рабочий