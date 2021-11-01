Бийск: Врачи: резкие осенние перепады погоды влияют на иммунитет

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Осенние «температурные горки» ослабляют иммунитет, считают специалисты

Врачи считают, что людям с хроническими заболеваниями нужно внимательно следить за здоровьем в осенний период. Об этом, в частности, в интервью РИА «Новости» рассказал главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Депздрава Андрей Тяжельников.

— Перепады погоды ослабляют иммунитет, поскольку организму приходится тратить силы на адаптацию к климатическим условиям, — считает врач.

Кроме того, врач-невролог, рефлексотерапевт высшей категории Игорь Орлов также уверен, что метеозависимость влияет на организм человека. По его словам, метеозависимых людей не существует, все приписанные к метеозависимости симптомы говорят о проблемах в организме.

Чтобы не обращать внимания на ложные симптомы, врач порекомендовал заниматься физической активностью, закаляться, посещать баню (кому не противопоказано) и больше проводить времени на свежем воздухе.

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19:42, 30.10.2021 1165

Бийский рабочий