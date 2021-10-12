Бийск: Врачи рассказали, сколько в среднем болеет пациент с коронавирусом

9

В Роспотребнадзоре сообщили, что средняя продолжительность течения COVID-19 составляет 11 дней

Сейчас пациенты с коронавирусом болеют в среднем 11 дней, однако у некоторых болензь может пройти и за пару дней, сообщили РИА «Новости» в Роспотребнадзоре.

— У пациентов этот период может составлять от всего одного-двух дней до 21-28 и более. На поздних сроках, после 14-го дня, продолжающаяся симптоматика связана с развившимися осложнениями, длительность которых может быть разной. В некоторых случаях симптомы осложнений остаются в течение более трех месяцев, до полугода, иногда дольше, — рассказала замдиректора по клинической работе института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Отмечается, что длительность заболевания зависит от своевременности и правильности лечения, а также от особенностей организма. Специалисты подчеркнули, что у вакцинированных продолжительность заболевания гораздо меньше, чем у не вакцинированных.

Коронавирус будет протекать легче у пациента, если при контакте с больным он был в маске, полоскал горло и мыл руки, лицо. После общения с зараженным человеком можно полоскать горло водой или раствором антисептика, предназначенного для этого.

По словам медиков, тяжелее и дольше переносят коронавирус люди старше 60 лет и люди с хроническими заболевания.

Бийский рабочий