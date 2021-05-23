Бийск: Врач рассказал, как носить маски в жару

0

Самодельные маски могут затруднять дыхание в жару.

Врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов рассказал радио Sputnik, как носить маски в жаркую погоду.

Специалист пояснил, что теплое время года – не повод расслабиться и забывать о средствах индивидуальной защиты. Он посоветовал не изготавливать защитные маски самостоятельно, а выбирать медицинские.

— Дышать в них более-менее нормально. Если мы начнем изготавливать что-то из подручных материалов, получится либо профанация, которая будет просто выглядеть как маска, либо, если делать все как положено – определенное количество слоев и так далее – то дышать в ней будет тяжелее, чем через специально сделанное медицинское изделие, – объяснил врач.

Медик рассказал о существовании специального силиконового устройства, на которое надеваются маски: так они немного отстают от лица. В таком устройстве дышать намного легче, при этом защитные свойства маски не теряются.

Бийский рабочий