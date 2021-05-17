Бийск: Врачи назвали худший маринад для шашлыка с точки зрения здоровья

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Самый «безобидный» маринад для мяса на мангале – это гранатовый сок.

Диетолог Ирина Морозова сообщила, что маринады для шашлыка на основе уксуса и майонеза могут быть опасны для здоровья. По ее мнению, это худший вариант для тех, кому дорого здоровье, приводит ее слова портал «Телеграф».

Морозова пояснила, что при высоких температурах майонез выделяет большое количество вредных для организма жиров и веществ. Она отметила, что уксус в маринаде оказывает негативное влияние на желудочно-кишечный тракт, а частое его употребление может вызвать болезнь почек.

Также диетолог обратила внимание на вред маринада на основе кефира, потому как он препятствует усвоению железа и белка.

Добавим, что ранее звездный диетолог Маргарита Королева сообщила, что лучшим маринадом для шашлыка является гранатовый сок. По ее словам, он делает мясо мягким, при этом сохраняя его питательную ценность.

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18:39, 23.04.2021 588

Бийский рабочий