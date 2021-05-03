Бийск: Врач рассказал, как правильно одеться на майский пикник

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Место для пикника следует выбирать в не сильно продуваемых местах, а одежду стоит брать на все случаи погоды.

На пикник нужно одеваться по погоде и при этом не ограничиваться лишь одним комплектом, заявил РИА Новости. заместитель главного врача по медицинской части Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Петр Давыдов.

При выборе одежды необходимо учитывать все погодные явления. Погода может измениться за небольшое время несколько раз.

— Майские праздники — время с достаточно неустойчивой погодой. Одежду нужно с собой брать на все случаи этой погоды, не ограничиваться одним комплектом одежды, потому что может быть жарко, а в следующую минуту – пойти холодный дождь или град, — сказал Давыдов.

Врач посоветовал выбирать место для пикника в плохо продуваемых уголках, так как именно ветер приносит холод при смене погоды. Лучше всего для приема пищи подходят беседки, домики или иные укрытия,

— Влажный воздух, особенно при ветре, способствует теплообмену между человеком и окружающей средой, и приводит к охлаждению, поэтому слишком долго находиться вблизи водоема или в прямой его близости при условии неустойчивого температурного режима тоже нежелательно, — отметил эксперт.

По словам специалиста, нельзя располагаться и под линиями электропередач, поскольку при игре с мячом, рыбалке, запуске летательных устройств и других видах активности эти линии можно случайно задеть.

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18:39, 23.04.2021 482

Бийский рабочий