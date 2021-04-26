Бийск: Врач рассказал, можно ли работать на даче тем, кто перенес коронавирус

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Многих волнует вопрос, можно ли после перенесенной инфекции заниматься активным физическим трудом.

Фармаколог Родион Осешнюк рассказал 5-tv.ru, можно ли после коронавируса заниматься физическим трудом, ведь в мае многие планируют открыть дачный сезон.

Специалист пояснил, что перегружать себя излишне не стоит, но вовсе отказываться от нагрузок, даже при сохранившихся «остаточных явлениях», не обязательно. По его словам, при отсутствии строгих медицинских противопоказаний можно смело перевозить рассаду на дачу и приступать к облагораживанию участка.

— Главное помнить, что спорт — это нагрузки высоких достижений, а физическая культура — это культурное времяпрепровождение. Поэтому физкультура должна обязательно присутствовать в жизни каждого человека. Есть такое понятие как минимальные необходимые нагрузки для здорового человека — это 30 минут аэробных занятий в день, — отметил Родион Осешнюк.

Медик напомнил, что во время работы на огороде человек нередко получает подпитку витамином D, так как он работает на солнце. Это, в свою очередь, также поможет быстрее справиться с последствиями коронавируса.

— Любые дачные работы можно считать физической культурой на свежем воздухе, что только приветствуется у переболевших COVID-19, – заявил эксперт.

Бийский рабочий