Бийск: Врач-диетолог назвала наиболее полезный вид масла

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Подсолнечное масло диетолог посоветовала вообще исключить из рациона.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Инна Кононенко рассказала «Пятому каналу» о самом полезном виде масла.

Эксперт отметила, что на выбор потребителю теперь предоставляются конопляное, льняное, рапсовое, кокосовое, ореховое, масло виноградных косточек и другие масла.

По ее словам, все жиры обычно делятся на две группы — насыщенные (топленое, сливочное, кокосовое масла) и полиненасыщенные жирные кислоты (все растительные масла). Вторая группа масел вредна для здоровья. Они могут вызвать онкологические заболевания.

Для хранения масел и сохранения их питательных свойств врач посоветовала выбирать жестяную банку. Так масло будет защищено от солнечных лучей. И обязательно нужно следить за сроками хранения масел — то же подсолнечное очень сильно подвержено процессу окисления.

— Поэтому подсолнечное масло лучше либо вообще исключить из рациона или использовать только на ранних сроках его хранения, — пояснила диетолог.

Для жарки лучше подойдут сливочное, топленое и кокосовое масло. Они более устойчивы к воздействию температуры и не выделяют свободные радикалы, пояснила специалист.

— Существует много других полезных масел — например, масло авокадо или ореховые масла, как масло макадамии. Ореховые масла содержат дополнительно омега-9 жирные кислоты, которые не так часто встречаются у нас в рационе и являются профилактикой раковых заболеваний, — рассказала Инна Кононенко.

Максимум пользы сохраняется в нерафинированном масле, добавила диетолог.

Бийский рабочий