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Алтайский край

Бийск: Врач рассказала, когда начнется активизация клещей

Мар 29, 2021
ГОРНЯК22 29.03.2021

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Ведущим фактором в данном вопросе является появление травы.

Врач-иммунолог, терапевт Ирина Ярцева рассказала «АиФ», когда в России начинается сезон активности клещей. По словам специалиста, время, когда начинают проявлять свою активность клещи, напрямую зависит и от времен года, и от региона. При этом ведущим фактором в данном вопросе является появление травы.

— Как только все растаяло, как только появилась возможность для насекомых ползать по траве и кустарникам, так они и начинают активность. Так что опасным становится период, когда человек может передвигаться уже по траве, — говорит Ирина Ярцева.

Игнорировать клещей нельзя и недооценивать тоже, предупреждают эксперты.  Клещи, нападающие для кровососания на людей на территории РФ, как правило, заражены одновременно возбудителями нескольких инфекций. Поэтому, как только начинается активизация клещей, надо соблюдать простые правила безопасности на природе. 

— Это особое поведение человека, включая само- и взаимоосмотры, особый способ одеваться (брюки заправлять в носки с плотной резинкой, рубашку — в брюки, капюшон), применение для обработки одежды специальных аэрозольных средств, прежде всего инсектоакарицидных, существенно превышающих по эффективности репеллентные, использование современной высокоэффективной защитной одежды промышленного производства, — отмечает Наталья Шашина ведущий научный сотрудник НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора, доктор биологических наук.

Врач рассказала, когда начнется активизация клещей1

Уже пора: в Алтайском крае клещи могут проснуться уже к концу марта

16:08, 18.03.2021 605

Бийский рабочий

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