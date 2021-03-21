Бийск: Врачи рассказали, почему вакцина от COVID-19 надежнее, чем антитела от болезни

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Появление новых мутаций COVID-19 может привести к повторному инфицированию.

Вакцина надежнее всего защищает от COVID-19, заявили опрошенные газетой «Известия» эксперты.

Американские ученые выяснили, что антитела, которые появились после заражения ранним штаммом, почти не работают. Учитывая стремительное распространение коронавирусной инфекции и постоянную мутацию, происходит эволюция вируса. Такое появление новых мутантных вариантов вируса может приводить к повторным заражениям.

При этом специалисты отмечают, что в сыворотке привитых вирус нейтрализуется в тысячу раз эффективнее, чем у тех, кто раньше перенес COVID-19.

Ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ имени Ломоносова Роман Зиновкин заявил, что вакцинация однозначно эффективнее, чем попытка переболеть и получить иммунитет в любом возрасте. Провакцинироваться в любом случае безопаснее, проще и надежнее, считает он.

Специалисты ВОЗ также считают, что коллективный иммунитет против COVID-19 должен обеспечиваться путем защиты людей посредством вакцинации, а не путем воздействия на них патогена, вызывающего заболевание.

Бийский рабочий