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Алтайский край

Бийск: Врач рассказал, стоит ли тревожится из-за весеннего недомогания

Мар 16, 2021
ГОРНЯК22 16.03.2021

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Одна из самых частых причин плохого самочувствия в межсезонье с резкими перепадами температур – банальная простуда.

Врач-терапевт, кардиолог, диетолог Филипп Кузьменко в интервью радио Sputnik назвал основной причиной весеннего недомогания обычную простуду. По словам медика,  именно она вызывает плохое самочувствие жителей России в межсезонье с резкими перепадами температур.

Кузьменко считает, что недомогание весной и осенью является типичной проблемой межсезонья — в этот период происходят резкие перепады температур, а люди часто простужаются. Такж эксперт отметил, что, если человек начинает шмыгать носом на улице в холодную погоду, это не значит, что у него начинается насморк или он заболевает.

Кроме того, по словам Кузьменко, если симптомов простуды нет, а недомогание не проходит, дело может быть в переутомлении. Врач считает, что это также может быть связано с ситуацией вокруг коронавируса. Люди нервничают, устали от такой обстановки, но с приходом теплой погоды все может измениться.

Врач также добавил, что не стоит очень рассчитывать на помощь от приема витаминов. Они помогают, только когда появляются симптомы авитаминоза.

Врач рассказал, стоит ли тревожится из-за весеннего недомогания1

Запоздалая ОРВИ: почему на Алтае нет роста сезонной заболеваемости

08:47, 10.03.2021 1046

 

Бийский рабочий

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