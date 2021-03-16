Бийск: Врач рассказал, стоит ли тревожится из-за весеннего недомогания

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Одна из самых частых причин плохого самочувствия в межсезонье с резкими перепадами температур – банальная простуда.

Врач-терапевт, кардиолог, диетолог Филипп Кузьменко в интервью радио Sputnik назвал основной причиной весеннего недомогания обычную простуду. По словам медика, именно она вызывает плохое самочувствие жителей России в межсезонье с резкими перепадами температур.

Кузьменко считает, что недомогание весной и осенью является типичной проблемой межсезонья — в этот период происходят резкие перепады температур, а люди часто простужаются. Такж эксперт отметил, что, если человек начинает шмыгать носом на улице в холодную погоду, это не значит, что у него начинается насморк или он заболевает.

Кроме того, по словам Кузьменко, если симптомов простуды нет, а недомогание не проходит, дело может быть в переутомлении. Врач считает, что это также может быть связано с ситуацией вокруг коронавируса. Люди нервничают, устали от такой обстановки, но с приходом теплой погоды все может измениться.

Врач также добавил, что не стоит очень рассчитывать на помощь от приема витаминов. Они помогают, только когда появляются симптомы авитаминоза.

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08:47, 10.03.2021 1046

Бийский рабочий