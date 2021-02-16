Бийск: Врач-невролог рассказал, в каком положении нужно смотреть телевизор • 16.02.2021 • ГОРНЯК22

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Чтобы избежать проблем со здоровьем, нужно следовать нескольким простым правилам.

В интервью радио Sputnik врач-невролог Игорь Орлов объяснил, что любителям проводить много времени у телевизора грозят серьезные проблемы со здоровьем, от ухудшения зрения до заболеваний мочеполовой системы. При этом их можно избежать, если правильно выбирать положение для просмотра ТВ и не затягивать с временем просмотра.

Специалист пояснил, что лишнюю нагрузку на позвоночник создает неправильное положение. По его словам, ни в коем случае нельзя поддаваться соблазну посмотреть любимую передачу лежа, от этого сгибается шейный отдел позвоночника, приподнимается таз и перегружается шея.

Смотреть телевизор лучше сидя в кресле с подголовником, чтобы шея не уставала. Делать это стоит не более двух часов без перерыва, отметил врач.

— После двух часов желательно встать, походить и размять мышцы, иначе они начнут затекать и будут проблемы со здоровьем. Нарушается кровообращение в области малого таза, и это приводит к последствиям. У женщин это гинекологические заболевания, а у мужчин это заболевания мочеполовой сферы, – уточнил Игорь Орлов.

Также специалист отметил, что необходимо следить за расстоянием до экрана, чтобы не перенапрягать глаза. Оно должно быть не меньше полутора-двух метров.

Бийский рабочий