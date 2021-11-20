ГОРНЯК22 20.11.2021
Алтайский край

Бийск: Вперед — на лед: в Бийске 20 ноября откроется первый каток

Горняк22
5 часов Ago

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Первым в городе откроется крытый каток в Заречье

20 ноября в спортивной арене «Бия» начинает работать прокат коньков, сообщили в пресс-службе мэрии Бийска.

—  Одним из приятных зимних занятий для многих жителей города Бийска является поход всей семьей или дружной компанией на ледовый каток. Возможность прокатиться с ветерком на свежем воздухе этой зимой появилась уже сейчас, — рассказали в городской администрации.

Однако появилась возможность не у всех. В связи с ухудшениями эпидемиологической ситуацией в Алтайском крае допуск на лед жителей города старше 18 лет будет осуществляться по QR-кодам. Также с собой придется взять документ, удостоверяющий личность.

Детей на каток пускать будут без дополнительных документов. Стоимость проката для детей до 12 лет – 50 рублей. Для тех кто постарше прокат — 150 рублей. Вход со своими коньками дети 12+ и взрослые – 100 рублей.

В пресс-службе мэрии также опубликовали расписание по прокату коньков:

  • 20.11 с 15.00 -20.00
  • 21.11 с 12:00- 20:00
  • 22.11 с 12:00-17:00
  • 23.11 с 12:00-17:00
  • 24.11 с 12:00-16:00
  • 25.11 с 12:00- 17:00
  • 26.11 с 12:00-16:00

Вперед - на лед: в Бийске 20 ноября откроется первый каток1

В Бийске QR-коды будут проверять на катках, лыжных базах и в бассейне

09:43, 11.11.2021 1983

Бийский рабочий

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