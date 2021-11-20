Бийск: Вперед — на лед: в Бийске 20 ноября откроется первый каток
4
Первым в городе откроется крытый каток в Заречье
20 ноября в спортивной арене «Бия» начинает работать прокат коньков, сообщили в пресс-службе мэрии Бийска.
— Одним из приятных зимних занятий для многих жителей города Бийска является поход всей семьей или дружной компанией на ледовый каток. Возможность прокатиться с ветерком на свежем воздухе этой зимой появилась уже сейчас, — рассказали в городской администрации.
Однако появилась возможность не у всех. В связи с ухудшениями эпидемиологической ситуацией в Алтайском крае допуск на лед жителей города старше 18 лет будет осуществляться по QR-кодам. Также с собой придется взять документ, удостоверяющий личность.
Детей на каток пускать будут без дополнительных документов. Стоимость проката для детей до 12 лет – 50 рублей. Для тех кто постарше прокат — 150 рублей. Вход со своими коньками дети 12+ и взрослые – 100 рублей.
В пресс-службе мэрии также опубликовали расписание по прокату коньков:
- 20.11 с 15.00 -20.00
- 21.11 с 12:00- 20:00
- 22.11 с 12:00-17:00
- 23.11 с 12:00-17:00
- 24.11 с 12:00-16:00
- 25.11 с 12:00- 17:00
- 26.11 с 12:00-16:00
В Бийске QR-коды будут проверять на катках, лыжных базах и в бассейне
09:43, 11.11.2021 1983