Бийск: Возможен дождь: днем 22 апреля в Алтайском крае будет до +4 градусов тепла

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По территории региона в четверг продолжат перемещаться холодные циклоны.

22 апреля в Алтайском крае возможны осадки в виде дождя и мокрого снега – местами небольшие, а по югу края умеренные. Температура днем от +2 до +5 градусов тепла. Переменная облачность, временами снег, мокрый снег. Ветер южный с переходом на северо-западный 2-7 м/с, порывы до 14 м/с.

А над европейской территорией России и Уралом сохраняется влияние обширного теплого антициклона, который не оставляет попыток распространиться на восток. Но тепло придет в Алтайский край только на следующей неделе – с 27 апреля на территории края будет солнечно, температура от +17 до +20 градусов.

Синоптики предрекли Алтайскому краю холодный май

14:07, 17.04.2021 930

Бийский рабочий