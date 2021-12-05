Бийск: ВОЗ проверит «Спутник V» в 2022 году: коротко о ситуации с COVID на 5 декабря
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Проверка «Спутника V» состоится не ранее января 2022 года, сообщили в ВОЗ
- Инспекция экспертов Всемирной организации здравоохранения в Россию для оценки вакцины от COVID «Спутник V» состоится не ранее января 2022 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВОЗ.
- За прошедшие сутки в России зарегистрировано 32 974 новых случая заражения коронавирусом.
- За прошедшие сутки в России умерли 1 215 человек с коронавирусом.
- В России идет на спад четвертая волна коронавируса. Число регистрируемых в сутки случаев заражения начало снижаться после пика в 41,3 тыс. 6 ноября. Тогда этот показатель поставил рекорд за все время пандемии. Четвертую волну коронавируса связывали с распространением дельта-штамма, считавшегося более заразным, чем остальные мутации, пишет РБК.
- Эпидситуация по коронавирусу ухудшилась в четырёх регионах России: Калужской, Ростовской, Челябинской областях, Калмыкии, заявила РИА Новости вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
- Россия смогла избежать сверхтяжелых последствий пандемии, несмотря на то что трудностей было много. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, выступая на съезде партии «Единая Россия», пишет РБК.
- Признаков, что COVID-19 имеет искусственное происхождение или в геном его возбудителя были внесены изменения, нет, сообщили опрошенные РБК вирусологи.
- Решения об усилении мер безопасности президента РФ Владимира Путина и ограничениях для сотрудников Кремля на фоне возможного появления омикрон-штамма коронавируса в стране пока не принимались. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Вирусолог: «Омикрон»-штамм может закончить пандемию
12:23, 04.12.2021 686