ГОРНЯК22 28.11.2021
Алтайский край

Бийск: ВОЗ признала новый штамм угрозой для мира: коротко о COVID на 28 ноября

Горняк22
3 часа Ago

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Новейшему штамму COVID-19 была присвоена греческая буква «омикрон»

  • Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) признали угрозой выявленный в Южной Африке новейший штамм COVID-19 B.1.1.529, которому была присвоена греческая буква «омикрон» (О). По данным организации, вирус B.1.1.529 после серии мутаций может влиять на содержание протеина в организме, а при таком изменении существующие в настоящее время вакцины могут оказаться не столь эффективными, пишет lenta.ru со ссылкой на Reuters.
  • Существующие на сегодня ПЦР-тесты могут использоваться для выявления нового штамма коронавируса В.1.1.529 «омикрон».
  • За прошедшие сутки в России коронавирус выявили у 33 946 человек.
  • Умерли за сутки от коронавируса 1239 человек.
  • Главный психиатр Москвы Георгий Костюк: в России остается страх перед вакцинацией из-за того, что люди легче верят в то, что их хотят в очередной раз обмануть, чем в то, что кто-то старается сделать что-то хорошее, пишет РБК.
  • Назальная вакцина против коронавирусной инфекции не вызвала негативных последствий даже у маленьких детей, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
  • Спикер Госдумы Вячеслав Володин намерен организовать работу по изучению всех комментариев, полученных им от пользователей в Telegram под постом о законопроектах о QR-кодах.
  • В Госдуме предложили давать дополнительные выходные для ревакцинации.
  • Дельта-штамм уже не различает взрослых и детей и в одинаковой степени поражает всех, заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Он раскритиковал родителей, которые не желают прививать своих детей от коронавируса.

ВОЗ признала новый штамм угрозой для мира: коротко о COVID на 28 ноября1

Стабильно много: 525 случаев коронавируса выявлено за сутки в Алтайском крае

13:39, 27.11.2021 1068

 

Бийский рабочий

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