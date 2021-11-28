Бийск: ВОЗ признала новый штамм угрозой для мира: коротко о COVID на 28 ноября
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Новейшему штамму COVID-19 была присвоена греческая буква «омикрон»
- Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) признали угрозой выявленный в Южной Африке новейший штамм COVID-19 B.1.1.529, которому была присвоена греческая буква «омикрон» (О). По данным организации, вирус B.1.1.529 после серии мутаций может влиять на содержание протеина в организме, а при таком изменении существующие в настоящее время вакцины могут оказаться не столь эффективными, пишет lenta.ru со ссылкой на Reuters.
- Существующие на сегодня ПЦР-тесты могут использоваться для выявления нового штамма коронавируса В.1.1.529 «омикрон».
- За прошедшие сутки в России коронавирус выявили у 33 946 человек.
- Умерли за сутки от коронавируса 1239 человек.
- Главный психиатр Москвы Георгий Костюк: в России остается страх перед вакцинацией из-за того, что люди легче верят в то, что их хотят в очередной раз обмануть, чем в то, что кто-то старается сделать что-то хорошее, пишет РБК.
- Назальная вакцина против коронавирусной инфекции не вызвала негативных последствий даже у маленьких детей, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
- Спикер Госдумы Вячеслав Володин намерен организовать работу по изучению всех комментариев, полученных им от пользователей в Telegram под постом о законопроектах о QR-кодах.
- В Госдуме предложили давать дополнительные выходные для ревакцинации.
- Дельта-штамм уже не различает взрослых и детей и в одинаковой степени поражает всех, заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Он раскритиковал родителей, которые не желают прививать своих детей от коронавируса.
Стабильно много: 525 случаев коронавируса выявлено за сутки в Алтайском крае
13:39, 27.11.2021 1068