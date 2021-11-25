ГОРНЯК22 26.11.2021
Алтайский край

Бийск: Возможность будет: переселенцу из ветхого жилья в Бийске увеличили выплату

Горняк22
15 часов Ago

0

Герой материала «БР» поделился радостной новостью

Константин Капустин — человек в Бийске известный в кругах инваспортсменов. Преодолел барьеры сам (серьёзную травму головы), и теперь помогает ребятам из ФОК «Пересвет» покорять новые вершины, учит играть в теннис.

Возможность будет: переселенцу из ветхого жилья в Бийске увеличили выплату1

«По плану нас здесь уже нет»: три истории переселенцев из ветхого жилья в Бийске

07:41, 11.10.2021 2746

Костя трудом и здоровьем заработал небольшую комнату в старом доме, который вскоре за ветхостью, пошёл под расселение. Комнатка небольшая, не дотягивает и до 10 квадратов. Поэтому в программу переселения он, фактически не попал – предоставить ему жилье больше на несколько квадратов (а мелочёвку сейчас уже не строят), не могли. Предложили небольшую выплату по стандартам.

Тогда Константин говорил:

– Мне сказали, что дадут за квартиру 360 тысяч рублей. Дом расселяется, у меня лежит оценочный лист в 146 страниц. И один квадратный метр определен в 36 тысяч рублей.

Жить в таких условиях было несладко2 Жить в таких условиях было несладко Фото: Сергей Кулыгин

Понятно, что приобрести не то что жильё, но даже комнату в общежитии на такие скромные средства, невозможно. Сегодня Константин Капустин поделился с «БР» хорошей новостью: у него будет возможность съехать из ужасных условий ветхого жилья.

–Хочу поделиться с «БР» радостной новостью. Раньше мне за мою комнату давали 360 тысяч рублей, и не предоставляли иное жилье. А сейчас – до 520 тысяч рублей, максимально разрешенная сумма. Уже получится купить комнату на эти деньги! Так даже лучше. Потому что у меня всего десять квадратов, и взять кредит на квартиру большей площади я не могу, со своей работой не «вытащу». Теперь всё будет хорошо, есть комнатка даже на примете.

Редакция «БР» обязательно покажет новоселье бывшего переселенца из ветхого жилья.

Возможность будет: переселенцу из ветхого жилья в Бийске увеличили выплату3

«Пытался проехать-чуть не убился». Инваспортсмены о том, как им живется в Бийске

08:12, 14.09.2021 1973

 

Бийский рабочий

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: Следственными органами СКР по Алтайскому краю устанавливаются обстоятельства безвестного исчезновения 33- летней жительницы города Камень-на-Оби и ее малолетнего сына — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Следственными органами СКР по Алтайскому краю устанавливаются обстоятельства безвестного исчезновения 33- летней жительницы города Камень-на-Оби и ее малолетнего сына — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
15 часов Ago
Симакова Елена Ивановна, 06.05.1988 г.р. проживавшая в г.Камень-на-Оби, которая 17 ноября 2021 года ушла вместе со своим двухлетним сыном из...
Горняк22: Водитель общественного транспорта предстанет перед судом по обвинению в краже денег с банковской карты пассажира — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Водитель общественного транспорта предстанет перед судом по обвинению в краже денег с банковской карты пассажира — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
15 часов Ago
Следственным отделом по городу Бийск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении...
Горняк22: Житель Ключевского района признан виновным в совершении нескольких преступлений в отношении знакомой из ревности — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Житель Ключевского района признан виновным в совершении нескольких преступлений в отношении знакомой из ревности — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
15 часов Ago
Собранные Кулундинским межрайонным следственным отделом    следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны достаточными для вынесения приговора...
Горняк22: В Алтайском крае два работника ветеринарной службы предстанут перед судом по обвинению в получении нескольких взяток — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: В Алтайском крае два работника ветеринарной службы предстанут перед судом по обвинению в получении нескольких взяток — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
15 часов Ago
Алейским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении главного...
Горняк22: Бывший сотрудник следственного изолятора подозревается в получении взятки от осужденного — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Бывший сотрудник следственного изолятора подозревается в получении взятки от осужденного — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
15 часов Ago
Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в...

Читать по теме:

ВТОПЕ: