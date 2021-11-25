Бийск: Возможность будет: переселенцу из ветхого жилья в Бийске увеличили выплату

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Герой материала «БР» поделился радостной новостью

Константин Капустин — человек в Бийске известный в кругах инваспортсменов. Преодолел барьеры сам (серьёзную травму головы), и теперь помогает ребятам из ФОК «Пересвет» покорять новые вершины, учит играть в теннис.

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Костя трудом и здоровьем заработал небольшую комнату в старом доме, который вскоре за ветхостью, пошёл под расселение. Комнатка небольшая, не дотягивает и до 10 квадратов. Поэтому в программу переселения он, фактически не попал – предоставить ему жилье больше на несколько квадратов (а мелочёвку сейчас уже не строят), не могли. Предложили небольшую выплату по стандартам.

Тогда Константин говорил:

– Мне сказали, что дадут за квартиру 360 тысяч рублей. Дом расселяется, у меня лежит оценочный лист в 146 страниц. И один квадратный метр определен в 36 тысяч рублей.

Жить в таких условиях было несладко Фото: Сергей Кулыгин

Понятно, что приобрести не то что жильё, но даже комнату в общежитии на такие скромные средства, невозможно. Сегодня Константин Капустин поделился с «БР» хорошей новостью: у него будет возможность съехать из ужасных условий ветхого жилья.

–Хочу поделиться с «БР» радостной новостью. Раньше мне за мою комнату давали 360 тысяч рублей, и не предоставляли иное жилье. А сейчас – до 520 тысяч рублей, максимально разрешенная сумма. Уже получится купить комнату на эти деньги! Так даже лучше. Потому что у меня всего десять квадратов, и взять кредит на квартиру большей площади я не могу, со своей работой не «вытащу». Теперь всё будет хорошо, есть комнатка даже на примете.

Редакция «БР» обязательно покажет новоселье бывшего переселенца из ветхого жилья.

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Бийский рабочий