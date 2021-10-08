Бийск: Возвращение тепла: погода в Алтайском крае на выходных с 8 по 10 октября

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Пятница будет самым неприятным в отношении погодных условий днем в Алтайском крае. Зато выходные будут солнечными и теплыми

Синоптики предупреждают о дождях, местами с мокрым снегом и сильным ветром с порывами до 14-18 метров в секунду в пятницу 8 октября.

8 октября

В ночные и утренние часы в Алтайском крае ожидается от -1 до +4 градусов, при прояснении до -6 градусов мороза. В отдельных районах небольшие дожди, местами с мокрым снегом. Днем в пятницу в регионе ожидается от +5 до +10 градусов тепла. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

9 октября

В субботу ночью и утром возможен разброс температур от -1 до +4 градусов. По востоку небольшие дожди, местами с мокрым снегом. Днем в субботу будет довольно тепло – от +7 до +12 градусов, местами по югу края возможно и до +17. В течение дня преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы до 18 м/с.

10 октября

В ночь на воскресенье на Алтае ожидается от -2 до +3 градусов, днем – от +8 до +13 градусов. В течение дня возможны небольшие дожди. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с.

Аномально теплый ноябрь обещают синоптики Алтайскому краю

14:42, 07.10.2021 12687

Бийский рабочий