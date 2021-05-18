Бийск: ВОЗ назвала серьёзную опасность сверхурочной работы

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Организация предупредила о повышенном риске сердечных заболеваний при сверхурочной работе.

Всемирная организация здравоохранения предупредила о риске ранней смерти из-за рабочей недели более 55 часов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад ВОЗ.

— Согласно исследованию, работа в течение 55 часов и более в неделю ассоциируется с ростом на 35%, по оценкам, риска инсульта и на 17% — риска смерти от ишемической болезни сердца, в сравнении с рабочей неделей в 35–40 часов, — говорится в сообщении.

В документе указано, что в 2016 году 398 человек в мире умерли от инсульта и 347 от болезней сердца из-за того, что работали более 55 часов в неделю. Смертность от инсульта из-за переработок с 2000 по 2016 год выросла на 19%, а из-за болезней сердца – на 42%. На мужчин приходится 72% смертей, связанными с переработками.

При этом число чрезмерно работающих людей растет – сейчас это 9% населения мира.

Как подчеркнул гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, пандемия коронавируса сильно сказалась на характере работы многих людей. Так, удаленный формат работы теперь является нормой во многих отраслях промышленности, что стерло грань между домом и работой.

Так же он отметил, что ни одна работа не стоит того, чтобы подвергать себя риску инсульта или заболевания сердца.

Бийский рабочий