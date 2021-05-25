Бийск: Вот и лето: в ближайшие дни в Алтайском крае днём будет до +36

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Синоптики пообещали для юга Западной Сибири аномально жаркие дни – по юго-востоку и западу края воздух может прогреться до +36…+38.

25 мая

Днем во вторник температура воздуха в Алтайском крае прогреется до +26…+31 градуса, местами по западным районам края и того больше – до +36. Преимущественно без осадков. Ветер западный, 6-11 м/с, местами возможны порывы до 16 м/с.

26 мая

В ночь на среду в регионе ожидается от +15 до +20 градусов тепла, местами только до +10. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с, местами возможны порывы до 14 м/с.

Днем в среду в Алтайском крае от +28 до +33 градусов, местами по западу – до +38. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

27 мая

В ночь на четверг на Алтае температура воздуха будет от +18 до 23 градусов, местами в предгорьях – до +12. Преимущественно без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с, местами порывы до 16 м/с.

Днем в четверг температура воздуха составит от +26 до +31 градуса, местами по юго-востоку до +36 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы, град. Ветер южный, с переходом на северо-западный, 8-13 м/с, местами порывы до 18-23 м/с.

«Несусветная жара»: Гидрометцентр пообещал жаркий конец мая на Алтае

10:45, 24.05.2021 613

Бийский рабочий