Бийск: Восемь палок колбасы, три куска сыра: мужчина в Зональном районе ограбил магазин

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Сотрудники отдела МВД России по Зональному району раскрыли кражу из продуктового магазина.

Полицейские установили, что неизвестные лица путем взлома жалюзи и входной пластиковой двери проникли в помещение магазина и совершили кражу двух тысяч рублей. Однако, помимо денег молодой человек прихватил с собой десять блоков сигарет разной марки, восемь палок колбасы, три куска сыра, шесть упаковок сока и нескольких килограммов фруктов.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в краже, им оказался неоднократно ранее судимый за аналогичные преступления мужчина 1990 года рождения.

Задержанный в содеянном признался. Похищенные вещи изъяты частично, часть он успел реализовать.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение).

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14:54, 24.01.2021 1232

Бийский рабочий