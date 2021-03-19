Бийск: Воспитанник и тренер спортшколы Бийска взял золото на турнире мастеров по самбо

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Воспитанник и тренер СШ№ 3 Бийска Павел Теренин успешно выступил на открытом чемпионате Москвы по самбо среди мастеров.

Павел Теренин уже не первый раз принимает участие в мастерских турнирах. В 2019 году воспитанник и тренер СШ №3 взял награду высшей пробы и стал чемпионом мира среди мастеров. И вот очередная победа. Павел Теренин поддерживает форму и выходит на ковер, и является примером для подрастающего поколения самбистов.

А они тоже не отстают от своих наставников. В Томске прошли всероссийские соревнования. Конкуренция была серьезная, всего больше 400 спортсменов из 17 регионов страны оспаривали пальму первенства.

В итоге воспитанники нашей спортшколы взяли шесть наград. Три бронзовых, две серебряных и золотая. Лучшими в своих весовых категориях стали: Екатерина Лаптева, Вероника Коробова, Виктория Лукина, Кирилл Корешов, Роман Тарасов и Максим Мухачёв. Финалисты турнира получили право представлять свои регионы на первенстве России, которое пройдёт в сентябре в Казани.

Бийчанин Павел Теренин стал чемпионом мира по самбо

18:42, 22.10.2019 1717

Бийский рабочий