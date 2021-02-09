Бийск: Волна сообщений о лже-минировании школ прокатилась по регионам Сибири • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

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Сообщения поступали как в школы СФО, так и Дальневосточного округа, есть сообщения из Тамбовской области и других.

Занятия в школах Сахалина, Благовещенска, Чукотки, Приморья и Красноярска, Новосибирска отменили. Причиной стали сообщения о минировании образовательных учреждений. Сообщается, что на электронные адреса школы поступали анонимные сообщения об угрозах терроризма. Речь идет о более 200 школах России. В данный момент они уже признаны ложными.

Кроме того, власти города Благовещенска Амурской области утверждали, что в письмах речь шла о сообщениях о минировании всех школ в России.

Правда, эвакуация школьников помешала учебному процессу – занятия в первой смене во всех школах были отменены, однако во вторую смены занятия будут продолжаться. Сообщается, что детские сады свою работы не прекращали.

Напомним, масштабная волна сообщений о минированиях прокатилась по Бийску в январе-феврале 2019 года. Тогда злоумышленник рассылал сообщения о возможных терактах не только в школы, но и в вузы, техникумы, торговые центры, детские сады, магазины и другие учреждения. Чуть позже выяснилось, что сообщения рассылал психически нездоровый подросток из Бийска – в июле 2020 года состоялся суд, свидетелями по делу проходило более 400 человек. Интересы подростка на суде представлял его отец, сам юноша находился на лечении.

Добавим, 8 февраля вузы, подведомственные Минобрнауки РФ, должны вернуться к очной форме обучения. До этого из-за пандемии коронавируса вузам было предписано обучать студентов дистанционно. К привычной форме обучения также должны будут вернуться все вузы Москвы.

В Бийском городском суде продолжается процесс по уголовному делу лже-террориста

12:05, 09.07.2020 1235

Бийский рабочий