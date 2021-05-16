Бийск: Вокруг гниль: бийчане жалуются на огромную свалку во дворе жилого дома

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Жители сообщают, что последний раз мусор вокруг баков вывозили в ноябре 2020 года.

Жители домов 76 и 74 по улице Разина бьют тревогу в соцсетях. Бийчане рассказали, что мусорная площадка, которая находятся за общежитием по улице Васильева 45, завалена мусором с ноября.

— Мусор вывозится только с мусорных баков, вокруг всё забросано, последний раз мусор вокруг баков вывозился в ноябре 2020 года, — сообщают жильцы в сообществе «Инцидент Бийск».

Бийчане рассказали, что пройти мимо мусорки невозможно — здесь стоит специфический запах, а вокруг гниль. При этом, по этой дороге постоянно ходят пожилые люди и дети.

— Когда это всё прекратится и кто за это будет отвечать? Помогите нам в решение вопроса, — просят отчаявшиеся местные жители.

Отметим, что проблема вывоза мусора и состояния мусорных баков в Бийске остается актуальной уже долгое время. Раннее «БР» рассказывал о том, как недобросовестные горожане свозят хлам к чужим мусорным площадкам, а хозяевам мусорной площадки приходится тратить приличные суммы на заказ спецтехники для уборки этого мусора.

Бийчане возмущены, что собранный с других дворов мусор, складируют у них

16:41, 22.04.2021 1087

Бийский рабочий