Бийск: Война с ямами: на какие участки дорог города бийчане просят обратить внимание

0

В администрации города рассказали, какие дороги ремонтируют сейчас, а какие – на очереди

Как сообщили в пресс-центре городской мэрии, в городе продолжаются работы по окосу травы, сотрудники МУП «Бийскгортранс» ремонтируют улицу Воинов-Интернационалистов.

— Кстати, красивая БЦМ? Это одна из приобретенных машин на средства, выделенных губернатором Виктором Томенко. Подсыпали дорогу и на Росреестр, много жалоб поступало оттуда. Работы продолжаются, — прокомментировали снимок в пресс-центре.

Однако, летний сезон еще только начался и весь ремонт дорог еще впереди. Так, бийчане попросили обратить внимание на ямы многострадальной улицы Декабристов, на что в администрации ответили, что к ремонту этой улицы подрядчики приступят в ближайшее время – она входит в список улиц, которые в это лето будут отремонтированы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Кроме того, в ближайшие дни должен начаться очередной этап ямочного ремонта, в который войдут улица Васильева, переулок Липового, Иртышская и другие улицы. Сообщается, что работы на них должны закончить примерно за две недели. Кроме того, дорожники на днях ремонтировали объездную дорогу на Зеленом клине, продолжали очистку дорог от песка.

Есть у бийчан и жалобы на ямы по улице Ударной – как пояснили в администрации, их будут заделывать только после окончания ремонта. Компания СГК планирует восстановить там благоустройство.

Кроме того, бийчане просят заделать ямы на Радищева и Прибыткова, Липового, а также жалуются на некачественную уборку переулка Коммунарского:

— Сейчас стали поливать проезжую часть и подметать, а весь мусор к обочине сметают в сторону, к бордюрам. От остановки «Музей» до магазина «Форне» стоит грязь!

Есть нарекания у бийчан и к состоянию дорожного полотна улицы Ленина, а также жители города недовольны качеством работ на Пригородной, к слову, исправить недоделки там должен подрядчик:

— Подрядчику отправлено письмо с требованием отремонтировать возможные повреждения в рамках гарантийных обязательств. Ждем ответа, — сообщили в мэрии.

В целом в это лето в Бийске в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» будут отремонтированы:

переулок Складской (от улицы Антона Чехова до улицы Тараса Шевченко). Он соединит ранее отремонтированные улицы Владимира Короленко и Тараса Шевченко с улицами Иркутской и Сибирской, разгрузив параллельные дорожные линии;

улица Социалистическая (от улицы Ударной до улицы Иртышской вдоль домов №123а и 23/2);

улица Социалистическая (от улицы имени Героя Советского Союза Григория Васильева до улицы Ударной). Участок востребован в Приобской части города, его не ремонтировали долгое время;

улица Декабристов (от улицы Георгия Прибыткова до улицы Социалистической). Дорога востребована среди жителей микрорайона АБ, необходимы ремонтные работы для комфортного проезда автомобилей и автобусов;

переулок Муромцевский (от улицы Владимира Короленко до улицы Иркутской). Ремонт участка продолжит приведение в порядок инфраструктуры этого микрорайона, улучшит комфорт автобусного и автомобильного сообщения;

улица Михаила Митрофанова (от здания №255/1 по улице Красноармейской до улицы Вали Максимовой);

улица Пригородная (от улицы Каховской до улицы Ефима Мамонтова);

улица Садовая (от переулка Байкальского до улицы 15-й Гвардейской Дивизии). Одна из самых востребованных дорог в Зареченской части города, которая проходит мимо Центральной городской больницы;

улица Каховская (от переулка Шубенского до переулка Ярового). Ремонт дороги разгрузит центральные улицы города;

улица Советская (от улицы Стахановской до улицы Григория Васильева, четная сторона);

улица Советская (от улицы Стахановской до улицы Григория Васильева, нечетная сторона).

В Бийске начались ремонтные работы на улице Социалистической

19:11, 25.05.2021 2005

Бийский рабочий