Бийск: Вой сирен: в Бийске проверят работу систем оповещения населения

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Сирены взвоют во всех городах и райцентрах 6 октября.

6 октября по всей стране проведут комплексные проверки готовности систем оповещения населения. В Алтайском крае проверка начнется с 10.40 по местному времени.

Жители услышат сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» из электросирен и громкоговорителей, а также планируется последующее замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалах (до 1 мин).

Как пояснили в МЧС региона, целью проверок является отработка своевременного доведения до населения сигналов и информации о возможных опасностях при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Граждан просят сохранять спокойствие. Подача звуковых сигналов и замещение телеэфира являются плановыми.

В текущем году аналогичные проверки уже проходили 3 марта.

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13:45, 08.09.2021 777

Бийский рабочий