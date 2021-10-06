Бийск: Вой сирен: в Бийске проверят работу систем оповещения населения
5
Сирены взвоют во всех городах и райцентрах 6 октября.
6 октября по всей стране проведут комплексные проверки готовности систем оповещения населения. В Алтайском крае проверка начнется с 10.40 по местному времени.
Жители услышат сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» из электросирен и громкоговорителей, а также планируется последующее замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалах (до 1 мин).
Как пояснили в МЧС региона, целью проверок является отработка своевременного доведения до населения сигналов и информации о возможных опасностях при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Граждан просят сохранять спокойствие. Подача звуковых сигналов и замещение телеэфира являются плановыми.
В текущем году аналогичные проверки уже проходили 3 марта.
На железнодорожном вокзале Бийска пройдут пожарно-тактические учения
13:45, 08.09.2021 777