Бийск: Военных предлагают освободить от QR-кодов. Коротко о COVID на 2 декабря
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Вместо QR-кода военнослужащим предлагают разрешить показывать удостоверения вместе с сертификатом о вакцинации
- За последние сутки в России выявлено 32 837 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 226 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 35 679 человек.
- Ситуация с медицинским кислородом для больных COVID-19 в регионах нормализовалась, обеспечение налажено в достаточных объемах, сообщил замглавы Минпромторга Василий Осьмаков.
- Владимир Путин рекомендовал руководителям регионов взять под личный контроль своевременное введение и соблюдение ограничений, связанных с пандемией коронавируса/ Главы регионов обязаны будут доложить о введенных мерах до 30 ноября и далее ежемесячно.
- В России произвели уже около 150 тыс. доз вакцины против коронавируса для подростков в возрасте от 12 до 17 лет «Спутник М», рассказал глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. В ноябре началась третья фаза клинических испытаний препарата.
- Россияне, которые уедут из страны на новогодние праздники, рискуют испортить себе отпуск и потерять деньги. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает ТАСС.
- Профессор РАН рассказал о «конспирологическом синдроме» антипрививочника. Вера даже в самые антинаучные теории может поднять самооценку, вернуть ощущение контроля над ситуацией, сказал профессор РАН Тимофей Нестик. Выйти из сообщества, объединенного такой верой, сложно, предупредил он.
- Россия с 1 декабря возобновляет авиасообщение с Бангладеш, Бразилией, Монголией, Коста-Рикой и Аргентиной.
- Тем, кто вернулся в Россию из стран, где существует высокий риск заразиться новым омикрон-штаммом коронавируса, необходимо будет провести 14 дней в карантине, объявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Пока что речь идет в первую очередь о ряде африканских государств.
- Австралийские ученые считают, что новый штамм коронавируса омикрон может стать спасением человечества от пандемии. Новый штамм коронавируса, будучи заразным, способен проглотить другие разновидности COVID-19 и избавить мир от пандемии, сообщает австралийское издание Theage. Ученые пишут, что омикрон вызывает гораздо меньше тяжелых последствий, и поэтому общая нагрузка на систему здравоохранения должна снизиться. Это приведет к снижению смертности, а с учетом вакцинации и вовсе остановить пандемию. Авторы статьи добавили, что если они правы, коронавирус станет новым сезонным заболеванием.
В Алтайском крае зрителей пустят на спортивные мероприятия, но с рядом условий
16:55, 29.11.2021 594