Бийск: Водители мототранспорта находятся на особом контроле у сотрудников ГИБДД Бийска

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Теплое время года — период когда на дорогах появляется большое число мопедов и мотоциклов.

С 29 апреля по 8 мая в Бийске проходит профилактическое мероприятие «Мотодвижение по правилам».

Сотрудники ГИБДД МУ МВД России «Бийское» следят за соблюдением правил дорожного движения водителями мототранспортных средств, а также проводят предупреждение дорожно-транспортных происшествий с их участием.

Госавтоинспекция напоминает:

мотоцикл должен быть зарегистрирован в подразделении ГИБДД, а у водителя должна быть открыта соответствующая категория;

управлять мотоциклом необходимо в мотошлеме, а под верхнюю одежду желательно надевать специальную мотозащиту;

на дороге нужно неукоснительно соблюдать все требования ПДД РФ: не превышать скорость, соблюдать боковой интервал и дистанцию, не выезжать на полосу встречного движения, при обгоне не пытаться проехать между близко движущимися автомобилями в плотном потоке;

кроме того, не забывать обязательно включать сигнал поворота при перестроении, чтобы проинформировать заранее других участников движения о планируемом манёвре, тем самым не допустить аварийной ситуации.

— Помните, что дорога — это зона повышенной опасности и пренебрежение правилами ведёт к тяжелым последствиям, — обращаются к водителям в ГИБДД МУ МВД России «Бийское».

Бийский рабочий